Четверг, 30 Марта 2017 16:20

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

31 марта текущего года будут обесточены:

в городе Ереван: 10:00-16:00 жилые дома 45, 62, 64, 68, 72, 74 на ул. Андраника;

в Арагацотнском марзе: 11:00-17:00 села Агарак и Ахдзк.

в Араратском марзе: 10:00-16:00 частично село Авшар;

в Вайоц Дзорском марзе: 10:00-16:00 частично села Хндзорут, Нор Азнваберд;

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.