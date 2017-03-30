Четверг, 30 Марта 2017 16:18

АрмИнфо.Международное сообщество должно осудить зверства азербайджанской стороны в дни апрельской войны, поскольку безнаказанность поощряет Азербайджан на новые преступления. Об этом заявил Омбудсмен Арцаха Рубен Меликян, представляя доклад о военных преступлениях и зверствах Азербайджана во время апрельской эскалации в Школе передовых международных исследований Пола Нитце исследовательского университета Джонса Хопкинса.

"Жители Арцаха обеспокоены своей безопасностью, так как азербайджанская сторона постоянно угрожает им возобновлением военных действий и ежедневно нарушает режим прекращения огня", - отметил главный правозащитник Арцаха.

Меликян в своем докладе указал на систематические военные преступления, совершенные азербайджанскими военнослужащими в ходе апрельских событий, включая случаи обезглавливания людей. В докладе подчеркивается, что азербайджанские военные пытали, убивали армянских солдат и надругались над их телами.

Напомним, что в ходе азербайджанской агрессии 1-4 апреля было зафиксировано множество случаев нарушения прав мирных жителей. Кроме этого азербайджанские военнослужащие зверски убили и отрезали уши трем мирным жителям Талиша Валере Халапяну, Размелле Халапян и Марусе Халапян. Также в социальных сетях появились фотографии азербайджанских солдат с отрезанной головой армянского военнослужащего 19 летнего Карама Слояна. Кроме этого тела всех 18 погибших военнослужащих Армии обороны, переданных Азербайджаном Нагорному Карабаху, были изувечены. Помимо этого, в первый же день агрессии был убит 12 летний Вагинак Григорян, двое детей получили ранения.