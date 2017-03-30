Четверг, 30 Марта 2017 16:10

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Карен Карапетян в ходе областных визитов остался недоволен состоянием дорог республики Отметим, что глава правительства является также зампредом правящей Республиканской партии и проводит предвыборную агитацию.

По словам Карена Карапетяна, хорошее состояние межгосударственных и внутриреспубликанских дорог имеет важное значение, как в плане обеспечения безопасности граждан страны, так и защиты ее стратегических интересов. По итогам областных визитов премьер зафиксировал неблагоприятное состояние межгосударственных, республиканских и межобщинных дорог.

В связи с этим, он поручил министру транспорта, связи и информационных технологий Ваану Мартиросяну в двухмесячный срок изучить состояние дорог межгосударственного и республиканского значения и представить в аппарат Правительства предложения о сроках и приоритетных дорогах, подлежащих восстановлению. За 2 месяца губернаторы областей должны будут изучить фактическое состояние межобщинных дорог и представить предложения о том, какие должны быть восстановлены в приоритетном порядке. Эти предложения затем должен рассмотреть и Минтранс. Председателю Госкомитета по градостроительству Нареку Саркисяну поручено в двухмесячный срок рассмотреть законность строений в зоне межгосударственных и республиканских дорог и представить по ним предложения.

Полиции и Минтрансу поручено в месячный срок изучить законность дорожных знаков на межгосударственных и республиканских дорогах и представить предложения по устранению возможных проблем с ними.