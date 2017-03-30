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 Четверг, 30 Марта 2017 16:09

Марианна Мкртчян

Микаэл Мелкумян обещает в случае прихода к власти блока <Царукян> поднять пенсии и минимальную зарплату

Микаэл Мелкумян обещает в случае прихода к власти блока <Царукян> поднять пенсии и минимальную зарплату

АрмИнфо.Кандидат в депутаты от блока <Царукян> Микаэл Мелкумян обещает в случае прихода к власти их блока поднять пенсии и минимальную зарплату на 25 тыс. драмов.

По его словам, блок <Царукян> намеревается сделать это за счет горнорудной промышленности. <Горнорудная промышленность в Армении, несмотря на колебания стоимости руды, получает огромную сверхприбыль, однако в казну выплачивается мизерный налог. В то время как представители малого и среднего бизнеса выплачивают  в казну от 1% до 5 % налога, крупный бизнес платит всего лишь 6,6%. Насколько это справедливо?  Мы намереваемся изменить данную ситуацию. Второе направление - это банковская система. Выплаты банков в бюджет Армении составляют всего лишь 3 %, то есть $34 млн. и это при том, что они получают прибыль 8-10 %., а их общий оборот составляет порядка $2.3 трлн>, - сказал Мелкумян 30 марта на пресс-конференции в Ереване.

Говоря в целом о предвыборной кампании, проведенной их блоком, он сказал, что она прошла на очень высоком уровне. <Я лично побывал в 75 селах и общинах, во всех административных районах  Еревана. И хочу сразу опровергнуть заявления о том, что в областях страны нет интереса к выборам. Это не так. Интерес очень высок, также как и доверие к нашей политической силе>, - сказал политик.

Коснувшись обещания лидера их блока Гагика Царукяна привлечь в страну инвестиции общей суммой в $15 млрд., Мелконян подчеркнул, что предложения поступили после начала предвыборной кампании. <То есть люди видят доверие народа к нашей политической силе и готовы осуществлять инвестиции. Почему инвестиций нет сегодня?  Потому, что отсутствует доверие, нет гарантий, так как внутренний рынок страны монополизирован и находится в руках группы лиц. А мы готовы создать соответствующие благоприятные условия для новых инвестиций>, - сказал Мелкумян.

Он также сообщил, что в случае победы блока <Царукяна> на пост премьера будет претендовать сам Гагик Царукян. <Мое личное мнение, что руководить страной с апреля 2018 года должен Гагик Царукян, однако если по каким-то причинам он не захочет этого, вопрос будет поставлен на обсуждение>, - заключил Мелкумян.

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