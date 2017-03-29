Среда, 29 Марта 2017 20:59

АрмИнфо. Находящийся с рабочим визитом в Республике Мальта президент Серж Саргсян принял участие в съезде Европейской народной партии (ЕНП).

В своем выступлении Саргсян заявил, что текущий год активно начался с точки зрения отношений Армения- Европейский союз. <В конце февраля произошло поистине историческое событие: в Брюсселе мы вместе с

Председателем Туском объявили о завершении переговоров вокруг нового правового документа, регулирующего наши двусторонние отношения, - соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве. А всего неделю назад уже в Ереване стороны уже парафировали его. Намечаем подписать этот важный документ на предстоящем саммите <Восточного партнёрства>, полагаясь также на содействие наших партнёров. После вступления в силу он откроет новую страницу в отношениях Армении с Европейским союзом, закрепив институциональные основы этих отношений, создав новые возможности для расширения и углубления нашего партнёрства>, - подчеркнул он.

Президент заметил, что сотрудничество Армении и Европейского союза является моделью успешного партнёрства, которая с одной стороны является результатом последовательности Армении в вопросах европейской повестки, а с другой - нового подхода Европейского союза в последние годы по развитию индивидуального партнёрства со странами <Восточного партнёрства>. На его взгляд, в этом процессе Армения на собственном опыте показала, что возможно совмещать разные интеграционные процессы, извлекая из каждого и давая каждому позитивное и полезное, что объединяет государства, а не разъединяет их.

<Всего через три дня в Армении состоятся парламентские выборы. Это важнейшая веха на пути демократизации нашей страны после конституционных реформ. Учитывая особенности развития страны, мы поставили перед собой задачу сделать уверенный шаг в направлении строительства демократии европейской модели и дальнейшего укрепления демократических институтов. Мы полны решимости и делаем всё возможное, чтобы провести соответствующие высоким международным критериям выборы. Для наблюдения за выборами Армения пригласила все соответствующие международные структуры: ОБСЕ/БДИПЧ, ПАСЕ, Европейский парламент, Парламентские ассамблеи ОБСЕ и СНГ>, - заметил он, поблагодарив ЕС и ЕНП за содействие в этом важном для Армении процессе.