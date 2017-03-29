Среда, 29 Марта 2017 20:58

АрмИнфо.Компания Viva Cell-MTS совместно c Фондом охраны окружающей среды и культурных ценностей (FPWC) в рамках совместной программы <Альтернативная энергия> обеспечили село Хорбатех Вайоц Дзорской области системой внешнего освещения. Как пояснили АрмИнфо в пресс- службе компании Viva Cell-MTS, установлен светодиодный прожектор 65 LED, протяженность освещения которого составляет 2300 метров. Впервые установленная энергосберегающая система на 80% сократит расходы общины.

На церемонии запуска новой системы освещения присутствовал гендиректор компании Viva Cell-MTS Ральф Йирикян, основатель фонда FPWC Рубен Хачатрян и глава общины Хорбатех Гагик Сандосян.

<То, что мы реализуем в рамках этой программы крайне важно, поскольку запуск экологической энергосберегающей системы и долгосрочность ее эксплуатации выгодны для всех>, - подчеркнул гендиректор компании.

Согласно источнику, летом прожекторы будут освещать село с 21:00 до 00:00, в зимнее время - с 18:00 до 23:00, а в праздничные дни освещение будет обеспечено на всю ночь.

Отметим, что в селе Хорбатех Вайоц Дзорской области проживает 262 человека.

Напомним, что VivaCell-MTS (ЗАО "К-Телеком") - ведущий оператор мобильной связи Армении, который предоставляет широкий спектр услуг голосовой связи и передачи данных на всей территории республики. VivaCell-MTS выступает одним из лидеров инноваций и развития рынка мобильной связи страны.