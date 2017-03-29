Среда, 29 Марта 2017 20:11

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

30 марта текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

09:00-15:00 жилые дома 2, 4 на ул. Грибоедова, 52, 54/1 на пр. Комитаса и прилегающие общественные абоненты;

10:00-16:00 жилые дома 75, 79, 81, 83, 85, 87 на ул. Бабаджаняна, 158 на ул. Андраника, собственные дома 7/1-84 на ул. Гоголя и прилегающие общественные абоненты; жилые дома 1, 4, 5, 6, 7А, 40 в кв. Б-2 Ю/З района, собственные дома 69-100 на 4-ой улице, 85-125 на 8-ой улице, 94-148, 146-192 на 12-ой улице, 1-34, 3, 5, 7, 9, 33-53 (нечетные), 52-58 (четные) на 15-ой улице, 1-31, 6-41 на 17-ой улице, 1-19 на 19-ой улице, 4-33 на 35-ой улице, 1-34 на 37-ой улице, 1-15 на 41-ой улице, 1- 33 на 43-ей улице, 1-78, 6-40 на 45-ой улице, жилые дома 127/1, 127/2, 127/3 на 35-ой улице Ареша; собственные дома 109-141 (нечетные), 122-185 на ул. Атоян, адреса: Арцаха 37, Мурацана 192, 165-231, частные дома села Мушакан, жилые дома 1, 7/1, 7/2, 12, 14, 16 на 1-ой улице Аванесова, 1, 3, 5 на 4-ой улице, 6, 10, 12 на ул. Хагаг Дона, собственные дома 96-135 на ул. Азатамартикнери, 1-15 на переулках Азатамартикнери 1 и 2, жилые дома 20, 22 (кв. 46-90) на ул. Эребуни;

10:30-16:30 жилые дома 2, 2А на ул. Туманяна, 34, 36, 38, 41 на ул. Исаакяна, 39, 41, 43, 45, 45А на пр. Маштоца и прилегающие общественные абоненты; жилые дома 17 на ул. Гр. Лусаворича, 2, 4 на пр. Маштоца и прилегающие общественные абоненты; жилые дома 2, 4, 6 на ул. Джугаи, 4/1, 19, 21, 21/1, 21/2, 21/3 на ул. Нансена и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 8, 19, 21, 23, 25, 27, 29 на ул. Лвовян, жилые дома 10, 12 на ул. Нансена и прилегающие общественные абоненты, детский сад N238 и прилегающие общественные абоненты, детский сад N 100, бывшее здание кинотеатра "Норк" и прилегающие общественные абоненты в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 13-15, 37 и прилегающие общественные абоненты в 8-ом Норкском массиве;

в Арагацотнском марзе:

12:00-13:00 села Карин, Ошакан, город Аштарак;

в Араратском марзе:

10:00-13:00 жилые дома 1, 3, 5, 7, 10, 12 на ул. Абовяна, 58, 60 на ул. Ханджяна, 61, 63 на ул. Шаумяна в городе Арарат;

11:00-13:00 частично села Шагап и Сисаван;

13:00-16:00 частично села Лусашог и Авшар;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 частично село Азатек;

в Котайкском марзе:

11:00-13:00 частично село Дзорахбюр, частные дома Дзорахбюра и Джрвежа, станция сотового оператора <Виваселл МТС>, прилегающие производственные территории и общественные абоненты;

в Ширакском марзе:

11:00-17:00 общины Ширак, Камо, Джаджур, Сариар, Крашен и станция

<Джаджур> в районе Ахурян;

в Тавушском марзе:

12:00-13:00 улица Абовяна, ЗАО <Кемп Венчурс>, коттеджи ЦБ РА и частично улица Калинина в городе Дилижан.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.