Среда, 29 Марта 2017 19:09

АрмИнфо. С площади Свободы в Ереване стартовало шествие-мира, которое организовал предвыборный блок <Конгресс-Народная партия>.

Кандидат в депутаты от данного блока Левон Зурабян заявил, что еще год назад Армяснкому национальному конгрессу и Народной партии удолось провести маленькую революцию достигнув консенсуса с властью в формате 4+4+4.

"Мы добились публикации списков проголосовавших граждан, онлаин вещания всего избирательного процесса включая подсчет голосов, в также внедрение механизмов по идентификации избирателей. В результате этого фальсификации на избирательных участках стали невозможны. Теперь еж власти попытаются повлиять на результаты выборов посредством давлений и подкупа, однако общество должно пресечь подобные попытки и провести смену власти", - отметил он. Также Зурабян призвал избирателей голосовать за представленный им блок.

В свою очередь кандидат в депутаты от блока и лидер Народной партии

Степан Демирчян заявил, что для стабильного развития страны

необходима нормализация отношений с соседними странами и решение

проблем внутри Армении. <Стране необходимы справедливые выборы,

искоренение коррупции, раскрытие дел по первомартовским событиям и теракта 27 октября. Этого не может сделать власть, в результате деятель которой уровень бедности и миграции повысился, коррупция процветает, повсюду несправедливость и безнаказанность. А сейчас режим манипулирует карабахским процессом для сдерживания власти>, - подчеркнул он. На его взгляд, предстоящие выборы являются хорошим шансом изменить ситуацию в стране и армянское общество не должно упустить его.