Среда, 29 Марта 2017 18:57

АрмИнфо.Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хогланд (США) по итогам визита в регион выступили с совместным заявлением. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе ОБСЕ.

<Главная цель визитов сопредседателей в регион - получить последнюю детальную политическую и военную информацию о ситуации на линии соприкосновения и армяно- азербайджанской госгранице, обсудить реализацию соглашений, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году и рассмотреть следующие шаги по урегулированию>, - говорится в заявлении.

Вместе с тем, посредники напоминают, что в рамках визита в регион провели встречи с президентами и министрами иностранных дел Азербайджана и Армении и де-факто властями Нагорного Карабаха. В сообщении отмечается, что посредники также посетили территории вокруг Нагорного Карабаха.

<В ходе проведенных встреч сопредседатели вновь выразили глубокую озабоченность недавними инцидентами на линии соприкосновения, призвали стороны проявлять сдержанность в риторике и действиях. Президенты выразили отношение к предложениям сопредседателей по укреплению режима прекращения огня и предотвращению дальнейшей эскалации ситуации, особенно в Новруз и Пасху. Вместе с тем, лидеры выразили приверженность к продолжению переговорного процесса по политическому урегулированию конфликта. Сопредседатели подчеркнули принципиальную важность постоянной поддержки миссии посла Каспршика и расширения ее мандата. Посредники также выразили убеждение, что уважение режима прекращения огня имеет первостепенное значение с точки зрения создания атмосферы доверия для продолжения переговорного процесса>, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ближайшем будущем посредники отправятся в Вену и проинформируют членов Минской группы об итогах проведенных встреч.

Напомним, что посредники побывали в Баку 11 марта, Ереване 27 марта и в Нагорном Карабахе 28 марта. Во встречах принимал участие и Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.