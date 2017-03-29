Среда, 29 Марта 2017 18:14

АрмИнфо.Предстоящие парламентские выборы имеют основополагающее значение для Армении, и почему нет, и для Франции, точно также как для ЕС и международного сообщества. Об этом в интервью <Азатуцюн> заявил посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье, отвечая на вопрос, пострадают ли армяно-европейские отношения в случае, если выборы в Армении не оправдают ожидания Европы.

<Фундаментальное значение имеет, чтобы избиратели были уверены и шли на выборы и голосовали так, как продиктует им их советь и сознание. Именно поэтому Евросоюз решил внести свою лепту в этот процесс и предоставил 7 млн евро для внедрения таких механизмов доверия на избирательных участках, как видеокамеры, устройства идентификации личности, которые позволять исключить оказание давления на избирателя. Это существенная сумма>, - сказал дипломат.

По его словам, в демократии очень важно, чтобы избиратель смог осуществить свой насколько возможно свободный выбор за того кандидата, которого он посчитает нужным. Шарпантье отметил, что это обоюдная ответственность за политические процессы.