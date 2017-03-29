Среда, 29 Марта 2017 18:13

АрмИнфо.Франция в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ не жалеет сил в вопросе придания импульса динамике переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию. Об этом в интервью <Азатуцюн> заявил посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье.

По словам дипломата, Париж заинтересован в том, чтобы между сторонами были непосредственные контакты, так как проблема касается обеих сторон. <Как вы уже заметили, посредники находятся в регионе, в понедельник встретились с президентом республики, а также с министром иностранных дел. Вчера и сегодня они уже в Степанакерте. Следовательно, идея заключается в том, чтобы приложить максимальные усилия для возобновления непосредственного диалога. А Франция всегда говорила, в том числе и во время визита президента Армении в Париж 8 марта французский лидер вновь подтвердил свое мнение, что если назреет пора, Франция готова вновь принять подобную встречу. Еще один пункт, на который я хотел бы акцентировать внимание - необходимость внедрения механизмов доверия, так как нельзя ожидать здорового и эффективного диалога в переговорном процессе без внедрения определенных механизмов доверия. Кстати, по этому вопросу были достигнуты договоренности как на саммите в Вене, так и в Петербурге и это положение было утверждено>,- сказал Шарпантье.

Отвечая на вопрос, в чем причина сохраняющейся напряженности в зоне конфликта, французский дипломат в очередной раз констатировал неприемлемость статус-кво в зоне конфликта. <Очевидно, пока мы будем находиться в такой ситуации, когда две страны находятся под угрозой обострения ситуации и нарушения режима перемирия, естественно ситуация не может упроститься. Очевидно, что нужно попытаться найти решение вопроса дипломатическим путем, во всяком случае найти такое решение, которое будет приемлемо обеим сторонам и наверное в какой-то мере на основе взаимных уступок. Я понимаю, что эта миссия, требующая долгой и усердной работы. Посредники поддерживают постоянный контакт с Ереваном и Баку. Хотел бы вновь процитировать слова президента Франции, произнесенные в ходе встречи с армянским президентом 8 марта, которые затем были донесены и до азербайджанского лидера, а именно, что статус-кво не может долго сохраняться, в том числе и сточки зрения безопасности. И второе, ни одной из двух стран не выгодно сохранение этого статус- кво>, - заявил Шарпантье.