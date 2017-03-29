Среда, 29 Марта 2017 16:46

АрмИнфо.Делегация ЕС в Армении, посольство США и Великобритании выступили с совместным заявлением в связи с предстоящими 2-го апреля парламентскими выборами.

В сообщении отмечается, что Евросоюз, США и Великобритании предоставили Армении значительную финансовую и техническую помощь в связи с избирательными процессами, в том числе для обеспечения новых технических средств, которые помогут провести свободные и справедливые выборы.

<Мы довольны результатами тестирования технических средств по идентификации избирателей. Также положительно оцениваем деятельность армянского правительства в этом процессе. Мы уверены, что эти шаги уменьшат возможности фальсификаций и ограничат вмешательство в процесс голосования на избирательных участках>, - подчеркнули авторы сообщения. Они также заверили, что голосование будет тайным и оборудование по идентификации и онлайн вещания не предназначено для фиксации голосования граждан.

В сообщении отмечено, что ЕС, США и Великобритания содействуют и приветствуют осуществление мониторинговой миссии со стороны местных и международных наблюдателей на всех 2009 избирательных участках, чтобы обеспечить сбалансированный и объективный анализ выборов. Однако они отметили, что оценка по выборам не будет ограничиваться лишь мониторингом в день голосования.

<Мы проинформированы и обеспокоены попытками террора и подкупа избирателей, а также утверждениями об использовании административного

ресурса для содействия некоторым силам>, - подчеркнули авторы сообщения. Кроме этого они призвали всех участников избирательных процессов оставаться верными законодательству и обращаться в правоохранительные органы и избирательные структуры для беспристрастной реализации закона. <Надеемся, что результаты выборов проложат путь к благополучию, миру и прогрессу. Армянский народ заслуживает этого> , - подчеркнуто в сообщении.