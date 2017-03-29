Среда, 29 Марта 2017 16:38

АрмИнфо. Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин и ректор Ереванского Государственного Университета Арам Симонян 29 марта подписали меморандум о сотрудничестве. Подписанием документа ознаменовался старт участия Beeline в программе университета <Роль лидерства в развитии карьеры. Новый формат сотрудничества вуз-предпринимательство>.

Как сообщили Арминфо в пресс-службе компании, программа позволяет студентам приобрести практические навыки построения карьеры, знакомит молодых специалистов с потенциальными работодателями, поощряет лидерскую и социальную активность.

По завершении официальной церемонии подписания меморандума Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин выступил перед студентами с лекцией <Развитие сферы телекоммуникаций>, а директор по организационному развитию и работе с персоналом Beeline в Армении Марине Галстян представила стратегические ценности компании, видение и те качества, которые необходимы студенту для начала успешной карьеры.

<Молодежь в проектах социальной ответственности Beeline занимает центральное место. Благодаря таким программам мы развиваем образование и стараемся помочь молодым людям самим изменить жизнь к лучшему. Я полон уверенности, что совместными силами мы поможем многочисленным студентам Ереванского Государственного Университета сделать первые успешные карьерные шаги на пути к лучшему будущему>, - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Директор по организационному развитию и работе с персоналом Beeline в Армении Марине Галстян поприветствовала стремление вуза подготовить студентов к современным реалиям рынка труда, отметив, что Beeline, работая в одной из самых динамично развивающихся отраслей, всегда готов пополнить свои ряды талантливой и амбициозной молодежью.

Отметим, что по итогам проекта некоторые студенты ЕГУ получат возможность трудоустройства в Beeline на конкурсной основе.

ЗАО "АрменТел" (торговая марка Beeline) входит в группу компаний "ВымпелКом Лтд", которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи, оперирующий в 13 странах, со штаб-квартирой в Амстердаме. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы "ВымпелКом Лтд." предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Warid", "Киевстар", "Wind", "Infostrada" "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy". Акции <ВымпелКом> котируются на NASDAQ под символом VIP.