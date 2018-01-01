- В Арцахе завершились полковые тактические учения АО НКР
- Минувшей ночью ВС Азербайджана произвели более 580 выстрелов в направлении карабахских позиций
- Митинг блока "ОРО" на площади Свободы перерос в шествие
- Раффи Ованнисян: Апрель ознаменуется возрождением Армении
- Вардан Осканян: 2 апреля нам всем предстоит выбор между достойным и туманным будущем
- ЮКЖД: Армянский бизнес не желает менять налаженные схемы поставок товаров
- Южно-Кавказская железная дорога готова предложить рынку комплексную услугу по перевозке грузов между Арменией и Россией по сквозной тарифной ставке
- Власти Армении соревнуются с Азербайджаном по количеству политзаключенных
- Митинг блока "ОРО" на площади Свободы стартовал минутой молчания по Артуру Саркисяну
- От пули противника погиб армянский военнослужащий
- Баку пожаловался на Сержа Саргсяна в ОБСЕ из-за заявлений последнего по пользованию <Искандеров>
- Соратники кандидата в депутаты от РПА Акопа Бегларяна препятствуют агитации членов блока <Елк>
- Сторонники Гагика Царукяна из Европы и далекой Австралии готовы инвестировать в экономику Армении $15 млрд в случае его победы на выборах
- Победа над Казахстаном позволила Армении обрести шансы на участие в ЧМ-2018
- Три человека обвиняются в злоупотреблениях при получении финансовой помощи Минобороны Армении
- Армения и Туркменистан констатировали огромный потенциал для развития двустороннего сотрудничества
- Beeline запускает услугу онлайн-заказа мобильных номеров
- Лукашенко: Армения и Азербайджан без посредников должны сесть и решить карабахский вопрос
- Взгляд из Еревана: Прекрасно понимая невозможность урегулирования Карабаха, подобные попытки не предпринимаются уже несколько лет
- Полиция Армении опровергает обвинения блока ОРО о том, что правоохранители препятствуют приезду их единомышленников из Гавара в Ереван
- По результатам опроса ВЦИОМ с учетом рейтинга территориальных кандидатов фаворитом предвыборной гонки является Республиканская партия Армении
- Наира Зограбян: Не найдя <исхода>, некоторые силы начали критиковать блок <Царукян>
- ВЦИОМ: За неделю до выборов в Армении фаворитом гонки является блок <Царукян>
- Конгрессмены США представили резолюцию об официальном признании Геноцида армян
- Ацпанян: Гарегин II одним звонком может урегулировать ситуацию в Константинопольской епархии ААЦ
- Генпрокуратура Армении по итогам изучений 114 записей телефонных разговоров глав учебных заведений лишь в одном из них обнаружила явные признаки преступления
- В Грузии по делу о контрабандном провозе ПЗРК <Игла> задержан гражданин Армении
- Согласно опросам литовского Института Маркетинга и Коммуникаций лидером предвыборной гонки в Армении является блок <Царукян>
- Армянская Ассамблея Америки призвала американских конгрессменов подписаться под письмом к президенту страны Дональду Трампу с просьбой признать Геноцида армян
- Хогланд: МГ ОБСЕ на данный момент не видит необходимости в новой резолюции ООН по Нагорному Карабаху
- Ричард Хогланд не согласен с тем, что переговорный процесс по карабахскому урегулированию находится в тупике
- Хогланд: Мы знаем, что в реальности происходит в зоне карабахского конфликта
- Американский посредник: В ближайшее время состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
- Хогланд о плане <Лаврова>: На столе переговоров план-предложение по карабахскому урегулированию, выгодный всем сторонам
- Некоторые из директоров школ, агитировавших за Республиканскую партию, будут давать объяснения в Центризбиркоме
- Республиканская партия отвечает своим оппонентам
- Минобразования и науки директорам школ: в сжатые сроки представить разъяснения по опубликованным записям ОО "Союз осведомленных граждан"
- Сейран Оганян не исключает своего ареста
- МО Азербайджана: Заявление Саргсяна об <Искандерах> рассчитано на внутреннюю аудиторию и преследует цель заработать очки перед парламентскими выборами
- ОРО: Лидером предвыборной гонки является блок <Царукян>
- Шармазанов: Апрельская агрессия Азербайджана была направлены не только против Армении, но и против ОДКБ
- Раффи Ованнисян: РПА должна быть исключена из избирательных процессов
- Омбудсмен Армении озабочен информацией об использовании сотрудников учебных заведений в целях агитации за правящую партию
- ОМОН призывает власти Армении прекратить беззаконие и создать равные условия для проведения агиткампании
- ЦИК и Министерство образования обещают откликнуться на инцидент с участием сотрудников учебных заведений в <предвыборной вербовке> граждан
- Президент Армении призвал не проводить параллели между ОДКБ и другими военно- политическими организациями
- Серж Саргсян: Договор о коллективной безопасности не направлен против кого-либо
- Самолет с казахстанскими футболистами экстренно вернулся в аэропорт <Звартноц>
- Серж Саргсян: Опасность, обязательно превратится в реальность, в конфликт, в войну, если постоянно не повышать боеспособность армянских ВС
- Серж Саргсян: В случае победы Республиканской партии в каком-либо статусе буду иметь свою роль в деле обеспечения безопасности народа
- Серж Саргсян: Мы больше никогда не будем миллионы жертв возводить в ранг святых
- Серж Саргсян: Сегодня верховный главнокомандующий ВС РА глазом не моргнет, отдавая приказ о применении <Искандера>
- Блок ОРО обратился в ЦИК с требованием анулировать регистрацию РПА на выборах
- Самвел Бабаян признал свою причастность к ввозу ПЗРК "Игла" в Армению
- В Ереване открылась выставка, посвященная 60-летию Римского договора
- В течение ближайших четырех дней в Армении обещают потепление на 3-4 градуса
- Суд в Ереване арестовал экс-министра обороны НКР Самвела Бабаяна сроком на два месяца
- Феерическим концертом и традиционными халисой и сумаляком отпраздновали в Ереване Навруз
- Глава делегации ЕС в Армении предостерег армянские власти от вовлечения образовательных учреждений в предвыборную кампанию
- Глава делегации ЕС в Армении дал шесть советов армянским избирателям
- ПРОЧИТАТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ
- Арман Навасардян: Более крепкие отношения Москвы и Анкары повысят безопасность Армении
- Армен Мартиросян: Доллар – единственное обстоятельство способное помешать оппозиции объединиться 3 апреля в коалицию против РПА
- Эдуард Шармазанов: Второй тур парламентских выборов практически исключается
- Анаит Балабекян: Армянская АЭС имеет ключевое значение для эффективного развития экономики
- Александр Искандарян: Ни одна из участвующих в выборах сил менять 2 апреля в Армении власть не намерена
- Мария Павлова: Между Арменией и Болгарией существует серьезный потенциал для развития торгово-экономических отношений
- Вардан Бостанджян: От “философов”, мешающих людям, умеющим месить строительный раствор, нужно избавляться
- Залог развития Армении в европейской модели, а не в ЕАЭС
- Степан Сафарян: Республиканцы на коалицию пойдут, но сделают все, чтобы ее избежать
- Ованнес Игитян : Консолидация нации позволит Армении получить реальный, мозаичный парламент, в котором РПА, в лучшем случае, преодолеет 5%-й барьер
- Арам Манукян : В одной демократической стране вор и воин не умещаются
- Рубен Сафрастян : Определять миропорядок в ближайшие десятилетия предстоит США, России и Китаю
- Алексей Коломиец: Кремль действует мощнее и значительно целенаправленней, чем администрация Трампа
- Георгий Канашвили: Политика США на Южном Кавказе во многом будет определяться отношениями с Россией
- Александр Русецкий : США и Россия могут сообща принять по Южному Кавказу полезные для всех стратегические решения
- Манвел Саркисян: Сила и ее ресурс - производные суверенитета, обретенного самоопределением
- Владимир Лепехин: Карабахский конфликт и апрельская война – звенья глобальной схемы управления миром США
- Мир – залог достижения статуса Арцаха, реальной независимости и развития Армении
- Минздрав Армении приветствет участие ГК «Росатом» в проекте по созданию Центра превосходства в области онкологии
- Саро Сароян: Признание НКР с последующим воссоединением с Арменией – альтернатива и сдаче территорий взамен на статус, и удерживанию статус-кво
- Ричард Киракосян: В течение президентства Трампа Армения и ее соседи будут больше сотрудничать с Россией, чем с США
- Александр Цинкер: Создание блока РПА с серьезной политической структурой маловероятно
- Тигран Хзмалян: Единственное, что может сделать мое поколение для Армении – как можно скорее умереть
- Ариф Юнусов: Дискуссии о возврате районов Азербайджану в обозримом будущем останутся на бумаге
- Роль и место АЭС в социально-экономической жизни Армении нельзя недооценивать
- Вагаршак Арутюнян: Наличие Объединенной армяно-российской группировки позволит Армении направить больше сил на защиту Арцаха
- Ашот Манучарян: Одно намерение сдать территории может ввергнуть Армению в хаос
- Лариса Алавердян: Правовой произвол в Армении нужно отменять снизу, не дожидаясь отмены сверху
- Утратив статус перемалывающей клоаки, и став никому не нужным, "Исламское государство" будет уничтожено
- Рубен Шугарян: Пришло время перевода карабахского урегулирования в плоскость Responsibility to protect и Remedial recognition