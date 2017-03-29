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 Среда, 29 Марта 2017 12:24

Карина Меликян

Евробанк удостоил команду Конверс Банка международной награды "Trade Facilitation Programme Academic Excellence Award"

Евробанк удостоил команду Конверс Банка международной награды "Trade Facilitation Programme Academic Excellence Award"

АрмИнфо.Команда Конверс Банка признана лучшей среди участников учебной онлайн-программы "Introduction to Trade Finance", осуществляемой Европейским Банком Реконструкции и Развития (EBRD) в рамках программы TFP. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, международная награда "Trade Facilitation Programme Academic Excellence Award" была присуждена Конверс Банку 17 марта с.г. в рамках конференции "Беларусь: Торговое финансирование 2017", проходившей в Минске.

Согласно источнику, наряду с этим руководитель отдела международных отношений и торгового финансирования Конверс Банка Нелли Кочарян удостоилась международной награды "2016 expert - TRADE EXCHANGE", присужденной в рамках международного конкурса "Trade Finance Clinic", организованного журналом EBRD "Trade Exchange".

"Конверс Банк получил эту награду благодаря исключительным результатам сотрудников, принявших участие в учебной онлайн-программе. Большинство из 116 участвующих сотрудников Банка показали наилучшие результаты. Подобная высокая оценка со стороны Евробанка станет серьезной предпосылкой для повышения качества услуг, предоставляемых клиентам. В Конверс Банке высоко ценят сотрудничество с Евробанком,о дним из направлений которого является участие сотрудников в различных учебных программах, их переподготовка и постоянное совершенствование профессиональных навыков", - отмечается в сообщении Банка.

Отметим, что Конверс Банк функционирует в Армении с сентября 1996 года.  Акционерами Банка на 1 января 2017 года выступают Advanced Global Investments LLc с долей участия в капитале 80,94%, Компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06% и Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%. С EBRD Конверс Банк сотрудничает с 2008 года, а участником программы TFP выступает с 2009 года. В 2016г. Конверс Банк удостоился награды Евробанка "Deal of the Year - Social Impact",, что свидетельствует об эффективности использования инновационных механизмов в рамках совместных проектов.

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