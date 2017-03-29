Среда, 29 Марта 2017 12:24

АрмИнфо.Команда Конверс Банка признана лучшей среди участников учебной онлайн-программы "Introduction to Trade Finance", осуществляемой Европейским Банком Реконструкции и Развития (EBRD) в рамках программы TFP. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, международная награда "Trade Facilitation Programme Academic Excellence Award" была присуждена Конверс Банку 17 марта с.г. в рамках конференции "Беларусь: Торговое финансирование 2017", проходившей в Минске.

Согласно источнику, наряду с этим руководитель отдела международных отношений и торгового финансирования Конверс Банка Нелли Кочарян удостоилась международной награды "2016 expert - TRADE EXCHANGE", присужденной в рамках международного конкурса "Trade Finance Clinic", организованного журналом EBRD "Trade Exchange".

"Конверс Банк получил эту награду благодаря исключительным результатам сотрудников, принявших участие в учебной онлайн-программе. Большинство из 116 участвующих сотрудников Банка показали наилучшие результаты. Подобная высокая оценка со стороны Евробанка станет серьезной предпосылкой для повышения качества услуг, предоставляемых клиентам. В Конверс Банке высоко ценят сотрудничество с Евробанком,о дним из направлений которого является участие сотрудников в различных учебных программах, их переподготовка и постоянное совершенствование профессиональных навыков", - отмечается в сообщении Банка.

Отметим, что Конверс Банк функционирует в Армении с сентября 1996 года. Акционерами Банка на 1 января 2017 года выступают Advanced Global Investments LLc с долей участия в капитале 80,94%, Компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06% и Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%. С EBRD Конверс Банк сотрудничает с 2008 года, а участником программы TFP выступает с 2009 года. В 2016г. Конверс Банк удостоился награды Евробанка "Deal of the Year - Social Impact",, что свидетельствует об эффективности использования инновационных механизмов в рамках совместных проектов.