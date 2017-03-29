Среда, 29 Марта 2017 12:04

АрмИнфо. Банк ВТБ (Армения) запустил современный и безопасный сервис интернет-покупок для своих держателей карт Mastercard. Начиная с 29.03.17 интернет-покупки держателей карт Mastercard Банка ВТБ (Армения) будут оснащены высокой степенью защиты благодаря технологии Secure Code. Технология Secure Code позволяет авторизовать держателя карты в момент оплаты в интернете посредством ввода клиентoм одноразового пароля, полученного от Банка по СМС-сообщению в момент осуществления покупки.

Использование технологии Secure Code дает держателям карт следующие преимущества:

безопасность: интернет-покупки подтверждаются одноразовыми паролями, которые бывают доступны только держателям карт (направляются посредством СМС на мобильный номер держателя карт) и действительны лишь для одной покупки;

простота и удобство: для выполнения платежа клиент вводит на экране онлайн-оплаты лишь шестизначную цифру, полученную на свой мобильный телефон через СМС-сообщение.

Для осуществления онлайн-платежа с использованием технологий Secure Code необходимо совершать покупки в онлайн-магазинах, поддерживающих данный сервис, в обратном случае платеж выполнится без ввода одноразового пароля. Тем не менее даже в этом случае держатели карт Банка ВТБ (Армения) будут обеспечены дополнительной мерой безопасности, сводящей вероятность мошенничества к нулю.

А для картадержателей Visa Банка ВТБ (Армения), система осуществления безопасных интернет-покупок 3D-Secure была запущена с февраля 2017г.