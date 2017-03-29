Среда, 29 Марта 2017 12:01

АрмИнфо. Согласно плану подготовки Армии обороны НКР на 2017 год в период с 22 по 25 марта в Арцахе прошли полковые тактические учения с вовлечением армейской техники и подразделений.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе АО НКР, учения позволили усовершенствовать теоретические и практические знания вовлеченного личного состава, повысить уровень полевой подготовки, а также способность принимать быстрые решения в постоянно меняющейся ситуации.

Учения прошли согласно предусмотренному плану и в очередной раз продемонстрировали высокий уровень подготовки подразделений АО и способность достойно выполнять поставленные задачи по обеспечению безопасности Арцаха. На завершающем этапе учений присутствовали президенты Армении и Арцаха.