Среда, 29 Марта 2017 11:59

АрмИнфо. В ночь с 28 на 29 марта противник более 20 раз нарушил режим прекращения огня на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения войск.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Армии обороны НКР, за указанный период противник произвел более 580 выстрелов в направлении карабахских позиций из стрелкового оружия различного калибра.

Передовые подразделения АО НКР контролируют ситуацию на передовой и продолжают уверенно нести боевое дежурство по всему периметру линии соприкосновения.