Вторник, 28 Марта 2017 19:59

АрмИнфо. Апрель ознаменуется возрождением Армении. Как передает корреспондент АрмИнфо, об этом заявил, выступая на митинге блока "Оганян-Раффи-Осканян" на ереванской площади Свободы, лидер партии "Наследие", экс-министр иностранных дел Армении Раффи Ованнисян.

"Мы добьемся этого совместными усилиями, совместными голосами. Добьемся единения Армении, Арцаха, Диаспоры. Восстановление доверия всего армянства в отношении армянской власти является нашей главной задачей. И 2 апреля мы все вместе этого добьемся, обеспечив первые за последние 25 лет в Армении действительно демократические выборы", - заявил он.

Ованнисян подчеркнул намерение блока "ОРО" добиться проведения в Армении нормальных, демократических, справедливых выборов, отметив обязанность всех собравшихся увидеть победный апрель. "Учитель должен учить, полицейский - обеспечивать безопасность, а не итог выборов. И даже, несмотря на применяемое властями в ходе агитационной кампании насилие, мы этого добьемся. "ОРО" добьется как минимум второго места по итогам выборов, а первое республиканским не будет", - заявил он.