Вторник, 28 Марта 2017 19:52

АрмИнфо.2 апреля нам всем предстоит выбор между достойным и туманным будущем. И этот выбор должны сделать мы и никто другой. Как передает корреспондент АрмИнфо, об этом заявил, выступая на митинге блока "Оганян- Раффи-Осканян" на ереванской площади Свободы экс-министр иностранных дел Армении Вардан Осканян.

"В случае если нам удастся прийти к власти мы намерены и превратим Армению в страну, в которой человек будет достойно проживать. Страну, в которой демократия и прозрачность будут приоритетами. И особых средств для этого не требуется. Эти средства уже есть, и я знаю как

их можно и нужно пустить в дело развития страны", - отметил он.

По словам Осканяна, все последние годы внешняя политика Армении оставляла желать лучшего и в свете этого мир Армению всерьез сегодня не воспринимает. А все последние визиты руководства в Москву, Дубаи и Брюссель призваны пустить пыль в глаза избирателям с целью демонстрации значимости Армении.

"В противовес подобной политике мы намерены превратить внешнюю политику в средство внутреннего развития Армении. Намерены создать условия для достойного представления страны в карабахском урегулировании. Для этого у нас есть весь необходимый ресурс и опыт, могу смело вас в этом заверить. И юридическое закрепление фактического статуса Арцаха последних 25 лет и мира вполне возможно, в чем я глубоко убежден", - заявил Осканян.