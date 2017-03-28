Вторник, 28 Марта 2017 19:51

АрмИнфо.Армянский бизнес не желает менять налаженные схемы поставок товаров. Об этом АрмИнфо заявил заместитель генерального директора ЗАО <Южно-Кавказская железная дорога> по финансам и экономике Илья Кельперис, отвечая на вопрос о продолжающемся использовании предприятиями Армении услуг автотранспорта.

По словам И.Кальпериса, сть отработанный маршрут через Верхний Ларс, об альтернативе которому задумываются только тогда, когда он закрывается из-за снегопадов, оползней или наводнений, либо слишком больших очередей. <Кстати, буквально в минувшую субботу движение через Ларс в очередной раз было приостановлено. Но когда Верхний Ларс работает, о необходимости альтернативы тут же забывают, предпочитая испытанный вариант. Полноценное задействование альтернативного маршрута через паром Кавказ-Поти приведет к тому, что Республика получит сразу два маршрута грузоперевозок - сухопутный автомобильный через Верхний Ларс и железнодорожно-морской с использованием паромной переправы. Причем эти маршруты не должны конкурировать друг с другом, ведь основное увеличение армянского экспорта связано с перевозкой сельскохозяйственной продукции и скоропортящихся грузов. А в данной категории грузов железная дорога не видит целесообразности конкуренции с автотранспортом. На сегодняшний день на армянском рынке уже существуют компании, специализирующиеся на перевозках именно этих видов грузов. Компании-перевозчики вложили существенные средства в приобретение нового специализированного автопарка, имеют долгосрочные контракты с сетевыми ритейлерами России. Наш груз - это строительные материалы, камень, металл, минеральное сырье и т.д.>, - отметил заместитель гендиректора.

По его словам, наличие сразу двух путей перевозок грузов позволит диверсифицировать грузопотоки в и из Армении, и самое главное - обеспечит стабильность исполнения обязательств по доставке грузов по длинным контрактам, что в свою очередь минимизирует риски потенциальных инвесторов по долгосрочным вложениям в экономику. <Сегодня, когда предприниматели говорят о необходимости минимизации расходов, низком уровне рентабельности, мы создаем возможности для развития бизнеса и освоения новых рынков. При этом нельзя забывать и о самой экономике парома, ведь стабильность направления может обеспечить лишь экономическая составляющая, когда перевозка является выгодной для всех участников процесса.

Сегодня паром окупает себя на уровне представленных тарифов при 70%- ной загрузке в направлении из России и 30%-ной - из Армении (вместимость парома - 42 вагона). И этот целевой показатель является нашим основным ориентиром. Для большей конкретики - это порядка 12% торгового оборота между Арменией и Россией>, отметил И.Кальперис, выразив надежду на то, что армянский бизнес разделит видение компанией решения имеющих место логистических проблем. <А решение этих проблем необходимо для развития экономики страны, для ее будущего. Конечно, мы рассчитываем на поддержку бизнеса, понимание бизнес-сообществом перспективности предлагаемого маршрута и возможностей, которые он открывает перед предпринимателями.А бизнес делают люди, и я знаю, что те, кто живет в Армении сегодня не могут не думать о ее будущем, а будущее можно создавать лишь объединив усилия>, - отметил замгендиректора ЮКЖД.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.