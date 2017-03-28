Вторник, 28 Марта 2017 19:50

АрмИнфо. Благодаря проведенной большой подготовительной работе, переговорам с грузинскими и российскими коллегами, Южно- Кавказская железная дорога готова предложить рынку комплексную услугу по перевозке грузов между Арменией и Россией по сквозной тарифной ставке.

Об этом АрмИнфо заявил заместитель генерального директора ЗАО <Южно-Кавказская железная дорога> по финансам и экономике Илья Кельперис. По его словам, произошло это по ряду объективных причин, поскольку условия, позволяющие нам представить конкурентное предложение, сформировались только сейчас. В первую очередь, это кризисные явления в экономике региона и снижение объемов перевозок грузов, что стимулирует конкурентную борьбу и приводит к необходимости принятия решений, несвойственных периоду роста объемов перевозок. И все участники рынка это хорошо понимают.

Лишь комплексное решение позволяет обеспечить конкурентные условия. <И мы крайне признательны за поддержку и понимание правительству

Республики Армения, в особенности, премьер-министру Карену Карапетяну, нашему акционеру ОАО <РЖД>, сформировавшему условия для расширения географии перевозок продукции армянских производителей, нашим грузинским коллегам, предоставившим льготные условия для перевозки грузов с участием паромной переправы. В результате, выкупив слот-чартер парома, Южно-Кавказская железная дорога теперь может предоставить уникальные условия по перевозке грузов в сообщении Армения-Россия-Армения по сквозной тарифной ставке, сниженной более чем в 2 раза к ранее действующей>, - заявил И. Кельперис.

Заместитель генерального директора отметил, что на текущий момент стоимость доставки груза первого класса (а это камень, стройматериалы, минеральное сырье и т.д) - из Еревана в Москву составляет 70 долларов США за тонну, в Санкт-Петербург - 75 долларов за тонну, в Новосибирск - 85 долларов за тонну, в Красноярск - 90 долларов за тонну, в Хабаровск - 110 долларов за тонну. Автотранспортом же за 110 долларов за тонну грузы доставляются в лучшем случае только до Москвы. А от Москвы до Хабаровска еще почти 9 тысяч километров. <Что же касается актуальности предложения, то мы считаем, что продукт будет достаточно востребованным, учитывая большие возможности, которые он открывает перед бизнесом>, - отметил

И. Кельперис. Он, в первую очередь, указал на расширение географии поставок армянских товаров за пределы Урала, освоение рынков Сибири и Дальнего Востока. <Думаю, построить дом из армянского туфа на берегу Японского моря не менее престижно, чем на побережье Севана. И мы рассчитываем, что многочисленная армянская диаспора в России не оставит незамеченными открывающиеся перспективы> - сказал замгендиректора.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет

концессионное управление армянскими железными дорогами.

Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.