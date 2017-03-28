Вторник, 28 Марта 2017 19:49

АрмИнфо.Власти Армении соревнуются с Азербайджаном по количеству политзаключенных. Как передает корреспондент АрмИнфо, об этом заявил, выступая на митинге блока "Оганян-Раффи-Осканян" на ереванской площади Свободы заместитель председателя партии "Наследие" Армен Мартиросян.

"Пару дней назад список политзаключенных пополнил герой Арцаха Самвел Бабаян. И мы требуем ему свободу, требуем свободу Андреасу Гукасяну. Мы требуем свободу всем политзаключенным. Блок "ОРО" в случае победы на выборах намерен отпустить на свободу всех политзаключенных в Армении", - заявил Мартиросян.

На площади собралось несколько тысяч сторонников блок "ОРО"