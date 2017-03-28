Вторник, 28 Марта 2017 19:46

АрмИнфо.На ереванской площади Свободы стартовал митинг блока "Оганян-Раффи-Осканян". Как передает корреспондент АрмИнфо, митинг открыл заместитель председателя партии "Наследие" Армен Мартиросян.

"Ваше содействие нам очень нужно и важно в первую очередь для осуществления в Армении радикальных реформ. И наша агитационная кампания прошла весьма плохо в первую очередь по вине властей, чинящих блоку "ОРО" всевозможные препятствия. Джрарат - наглядный пример того, что власти готовы не останавливаться на этом пути даже перед угрозой жизни граждан. А как показала смерть "приносящего хлеб" Артура Саркисяна и перед убийством", - отметил он.

Собравшиеся почтили память Артура Саркисяна минутой молчания.