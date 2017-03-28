﻿
Հայ  Рус  Eng
 Лента новостей

﻿
 Вторник, 28 Марта 2017 19:46

Давид Степанян

Митинг блока "ОРО" на площади Свободы стартовал минутой молчания по Артуру Саркисяну

Митинг блока "ОРО" на площади Свободы стартовал минутой молчания по Артуру Саркисяну

АрмИнфо.На ереванской площади Свободы стартовал митинг блока "Оганян-Раффи-Осканян". Как передает корреспондент АрмИнфо, митинг открыл заместитель председателя партии "Наследие" Армен Мартиросян.

"Ваше содействие нам очень нужно и важно в первую очередь для осуществления в Армении радикальных реформ. И наша агитационная кампания прошла весьма плохо в первую очередь по вине властей, чинящих блоку "ОРО" всевозможные препятствия.  Джрарат - наглядный пример того, что власти готовы не останавливаться на этом пути даже перед угрозой жизни граждан. А как показала смерть "приносящего хлеб" Артура Саркисяна и перед убийством", - отметил он.

Собравшиеся почтили память Артура Саркисяна минутой молчания.

  • ПРОЧИТАТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ

Нет комментариев

Имя*
Эл-почта
Текст*
  
1869

 Интервью
 Комментируемие
 Поиск по дням