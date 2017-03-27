Понедельник, 27 Марта 2017 19:48

АрмИнфо.Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд не согласен с тем, что переговорный процесс по нагорно- карабахскому урегулированию находится в тупике.

<Я не хотел бы использовать термин <тупик>. Да, мы знаем, что переговорный процесс сильно замедлился. Именно поэтому мы говорим о том, что настало время вернуться за стол переговоров. Во-первых, министры иностранных дел должны двух стран должны встретиться, сесть и серьезно поговорить о сложившейся ситуации, дабы создать благоприятные условия для встречи президентов Армении и Азербайджана. Я не думаю, что сейчас есть какая-то деталь или подробность, которую мы хотели бы представить одной из сторон. Мы хотим сформировать такие условия, в которых стороны будут вновь чувствовать себя комфортно, будут вести переговоры. Вот что существенно. Даже если люди говорят о войне, так как это наихудшее решение, вернее это не решение. Нам важно найти решение, которое обеспечит мир, процветание для всех народов. Это исторически возможно. Были случаи нахождения решения, из которых все стороны выходили в достойных позициях>, - сказал дипломат 27 марта в ходе пресс-конференции в Ереване

Отвечая на вопрос, обсуждался ли в ходе встреч в Баку вопрос внедрения механизмов доверия, договоренности о которых были достигнуты на саммитах в Вене и Петербурге Хогланд, сказал: <Безусловно, во время визита в Баку 11 марта текущего года мы провели встречи с руководством страны. Я по дипломатическому этикету не могу раскрыть подробностей данных встреч, однако могу заверить, что мы говорили, в том числе и о Венских и Петербургских договоренностях. Мы убеждены, что внедрение механизмов доверия по-прежнему актуально, и мы хотим, чтобы они были реализованы. Мы должны попытаться обеспечить те условия, благодаря которым руководители стран вновь сядут за стол переговоров и будут говорить об этом. Вот единственный здравомыслящий путь, по которому можно двигаться вперед. Посредством насилия и войны нельзя этого достичь. Сейчас мы пытаемся создать соответствующие условия для диалога>, - сказал дипломат.

Он также заметил, что информирован о том, что армянская сторона внедряет новые технологии на границе, которые позволяют проводить мониторинг и контроль. <Безусловно, это легитимное и суверенное право Армении осуществлять подобные действия на своей территории. Мы не можем что-то навязывать. ОБСЕ не может что-либо навязывать. Меры доверия, упомянутые в Венских и Петербургских договоренностях - ценные и легитимные шаги, которые будут полезны, но для их внедрения нужно согласие обеих сторон. И наша ответственность быть последовательным в том, чтобы договоренности были реализованы>, - сказал посредник.

В тоже время дипломат затруднился назвать сроки возможного урегулирования карабахского конфликта. По его словам, это было бы не благоразумно. Хогланд также подчеркнул, что посредники не будут навязывать сторонам какие-либо решения. <Я также не согласен с тем, что публичные заявления сопредседателей МГ ОБСЕ стали причиной трагических апрельских событий. Полагаю вопрос в ином>, - сказал дипломат.

Хогланд также отказался отвечать на вопрос о том, как результаты парламентских выборов в Армении могут сказаться на ситуации в зоне карабахского конфликта.