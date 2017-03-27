Понедельник, 27 Марта 2017 18:51

АрмИнфо. <Наше послание Баку и Еревану в ходе визита в регион - годовщину трагических апрельских событий встретить за столом переговоров>. Об этом 27 марта в ходе пресс-конференции в Ереване заявил американский сопредседатель МГ ОБСЕ Ричард Хогланд.

Отвечая на вопрос, насколько объективно, что после каждого случая насилия в зоне конфликта, сопредседатели выступают с сбалансированным заявлением Хогланд заверил, что посредники в действительности знают что происходит в зоне карабахского конфликта. <Однако, мы международные посредники, мы должны держать дистанцию, чтобы не обидеть какую-либо из сторон, так как если произойдет что-то подобное, то сократится вероятность осуществления посреднической миссии. Мы не хотим, чтобы эта дверь закрылась. Мы хотим, чтобы она оставалась открытой, и мы всегда будем держать в центре внимания актуальные проблемы. Но мы должны проявлять осторожность в наших публичных заявлениях. Хотя за закрытыми дверьми мы открыто говорим о происходящем>, - отметил дипломат.

В тоже время он подчеркнул, что самая большая задача сопредседателей МГ ОБСЕ - продолжить посредническую миссию для нахождения общих точек соприкосновения, путь по которому можно двигаться вперед и для этого посредники встречаются с президентами и главами МИД Армении и Азербайджана, представителями гражданского общества, журналистами. <В этом заключается наша работа. Мы не можем решить проблему, мы пытаемся примирить стороны, создать условия для того, чтобы вовлеченные в конфликт руководители смогли принять окончательное решение, от которого выиграют все народы региона>, - сказал дипломат. По его словам, работа посредников заключается не в нейтральности, а осторожности, дабы не создать таких условий, которые свели бы все к тому, что одна из сторон выразит недоверие посредникам. По его словам, необходимо вести очень хрупкую дипломатическую работу.

Американский сопредседатель также заверил, что ведет очень тесное сотрудничество с коллегами из Франции и России. <Вот мы также сидим и детально обсуждаем каждый вопрос. Между нами нет острых разногласий. Это касается и руководителей наших стран. Если даже по иным вопросам между руководителями наших стран есть острые разногласия, то по этому вопросу таковых нет, о чем я с гордостью могу констатировать. Это тот вопрос, вокруг которого наши страны могут очень хорошо взаимодействовать>, - отметил посредник.

Вместе с тем отвечая на вопрос, изменилась ли позиция Соединенных штатов по карабахскому вопросу после президентских выборов, Хогланд подчеркнул, что позиция США после прихода к власти Дональда Трампа осталась неизменной: <На данный момент наша политика не претерпела изменений. Мы привержены нашим обязательства по работе МГ ОБСЕ. Мы остаемся приверженными процессам в рамках МГ ОБСЕ по нахождению такого решения, которое принесет мир в регион>, - заключил американский дипломат.