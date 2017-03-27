Понедельник, 27 Марта 2017 18:16

АрмИнфо.В ближайшее время состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана. Об этом заявил американский сопредседатель МГ ОБСЕ Ричард Хогланд.

По его словам, есть договоренности об организации встречи на высоком уровне и сейчас ведутся переговоры для поиска соответствующего места. Американский посредник напомнил, что не так давно в Москве состоялись отдельные встречи российской стороны с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. <Полагаю, что в самое ближайшее время состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана, речь не идет о месяцах. Не исключается, что встреча пройдет в Москве, где оба министры сядут и будут обсуждать детали организации встречи президентов двух стран. Дипломатический процесс идет. Наша задача в том, что мы ведем диалог со всеми>, - отметил Хогланд.

В тоже время он сообщил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ, находящиеся в Армении, 28 марта отправятся в Нагорный Карабаха, где проведут встречи с местным властями. <Мы сделаем так, чтобы все узнали, о каких предложениях идет речь, так как пришло время возобновить переговорный процесс. Мы не можем позволить, чтобы насилие рассматривалось в качестве решения. Насилие не решение. Оно уничтожает семьи, наносит ущерб экономикам, и мы должны всеми возможными способами найти положительное решение>, - сказал дипломат. По его словам, задача посредников - работать вместе бок обок, поощрять переговорный процесс, чтобы он продолжался.