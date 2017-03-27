Понедельник, 27 Марта 2017 18:13

АрмИнфо. Исполняющий обязанности министра науки и образования, замминистра Манук Мкртчян сегодня встретился с директорами 12 школ, чьи имена упоминаются в списке ОО <Объединение информированных граждан>.

В ходе встречи он проинформировал директоров о том, что в Центризбиркоме началось производство по факту обнародования ОО <Объединение информированных граждан> аудиозаписей, в которых руководители школ агитировали за правящую Республиканскую партию. Мкртчян проинформировал директоров, что в рамках производства они будут вынуждены дать объяснения на сей счет. Замминистра также призвал руководителей школ предпринять меры по предотвращению возможного вовлечения учебных заведений в политические процессы.

Отметим, что "Объединение осведомленных граждан" обнародовало аудиозапись с беседой 114 директоров детсадов и школ республики с членами организации, которые назвавшись по телефону представителями предвыборного штаба РПА, узнали, что сотрудники и руководство учебных заведений агитируют за правящую партию, что запрещается Избирательным Кодексом.

Блок Оганян-Раффи-Осканян обратился в Центризбирком с требованием аннулировать регистрацию Республиканской партии на парламентских выборах. Блок <Армянский национальный конгресс - Народная партия Армении> призвал ЦИК и правоохранительные органы отреагировать на случившееся, а министра обороны и науки Левона Мкртчяна подать в отставку. В Генеральной прокуратуре сообщили, что данная информация уточняется. Свою озабоченность случившимся выразил также Омбудсмен республики, также, призвав ЦИК и правоохранительные органы, отреагировать на сей факт. А Республиканская партия заявила, что Избирательный Кодекс не запрещает сотрудникам учебных заведений заниматься агитацией вне рабочего времени.