Понедельник, 27 Марта 2017 18:12

АрмИнфо.Правящая Республиканская партия Армении устами своего пресс-секретаря Эдуарда Шармазанова попыталась ответить на последние обвинения своих политических оппонентов.

Касаясь заявления одного из лидеров блока <Елк>, экс-премьера Арама Саркисяна о том, что в своем последнем выступлении лидер РПА Серж Саргсян коснулся именно деятельности представляемого им блока, поскольку осознает популярность этой силы и боится ее, Шармазанов заметил: <Из логики Арама Саркисяна выходит, что блок <Елк> не только боится РПА, но и дрожит перед ней, поскольку все выступления лидеров блока приправлены критикой в адрес правящей партии. А что касается утверждения бывшего премьера о том, что блок <Елк> является фаворитом предвыборной гонки, то это заявление можно считать хорошей шуткой в преддверии 1-ого апреля>.

Что касается заявления другого лидера блока <Елк> Никола Пашиняна о том, что Серж Саргсян в своем выступлении признался, что готов идти на человеческие жертвы только в случае поражения, а не во имя побед, Шармазанов посчитал, что не Пашиняну судить о серьезных вещах. <Пусть лучше прыгает по крышам гаражей и выкрикивает свой лозунг <Выход есть>, да выход действительность есть и этот выход <Безопасность и развитие>>,- процитировал предвыборный слоган РПА его пресс-секретарь.

Не обошел он стороной и заявление одного из лидеров блока Оганян-Раффи-Осканян, экс- министра иностранных дел Раффи Ованнисяна в адрес Сержа Саргсяна о том, что незаменимых людей нет: <Кто заменим, а кто нет, покажет время. Но одно могу сказать точно, Ованнисян до сих пор зарекомендовал себя лишь, как политик, успешно распыливший свой электоральный потенциал и выступающий с неадекватными комментариями сложившимся реалиям>.