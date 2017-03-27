Понедельник, 27 Марта 2017 17:26

АрмИнфо.Вопрос, возникший в связи c публикацией 114 записей телефонных разговоров с директорами школ и детских садов, приложенных к публикации общественной организации "Союз осведомленных граждан" под названием "РПА злоупотребляет административным ресурсом в школах и детских садах", находится в центре внимания Министерства образования и науки Армении. Об этом сообщает пресс-секретарь Министерства Лусине Маргарян на своей странице в социальной сети Facebook.

Как пишет Маргарян, исполняющий обязанности министра образования и науки Армении замминистра Манук Мкртчян поручил включенным в указанный список директорам старших школ в сжатые сроки представить разъяснения по опубликованным записям. Одновременно, в областные администрации и мэрию Еревана направлен циркуляр, в котором еще раз предлагается предпринять соответствующие меры во избежание вовлечения образовательных учреждений в политические процессы.

Представитель Минобразования напоминает, что глава ведомства Левон Мкртчян, с целью участия в предвыборной агитации, находится в отпуске. "Еще 22-го февраля министр Левон Мкртчян с циркуляром обратился в областные администрации и мэрию Еревана, предложив установить строгий контроль над тем, чтобы представители учебных заведений были вовлечены в предвыборную агитацию исключительно в рамках закона",- пишет Лусине Маргарян.

Отметим, что организация "Объединение информированных граждан" обнародовала аудиозаписи с беседой 114 директоров детсадов и школ республики с членами организации, которые, назвавшись по телефону представителями предвыборного штаба РПА, узнали, что сотрудники и руководство учебных заведений агитируют за правящую партию, что запрещается Избирательным Кодексом.

В этой связи блок Оганян-Раффи-Осканян обратился в Центризбирком с требованием аннулировать регистрацию РПА в выборах. С заявлением выступил также блок <Армянский национальный конгресс - Народная партия Армении>, требуя соответствующей реакции со стороны ЦИК и правоохранительных органов. Блок также потребовал отставки министра образования и науки Левона Мкртчяна. Свою озабоченность в связи с инцидентом выразил и Омбудсмен Армении, призвав правоохранительные органы и ЦИК отреагировать соответствующим образом. А вот в Генеральной прокуратуре и Центризбиркоме сообщили, что данную информацию изучают.

Правящая же Республиканская партия заявила, что Избирательный Кодекс не запрещает сотрудникам учебных заведений заниматься агитацией вне рабочего времени.