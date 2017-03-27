Понедельник, 27 Марта 2017 15:09

АрмИнфо.Лидер блока <Оганян-Раффи-Осканян> и экс-министр обороны Сейран Оганян не исключает своего ареста. Об этом он заявил 27 марта на пресс-конференции в Ереване.

В частности, экс-министр считает, что нет оснований для его ареста или задержания, как пишут армянские СМИ. "Однако учитывая тот факт, что мы живем в Армении ничего нельзя исключать", - подчеркнул он. Оганян также не доверяет заявлениям Службы национальной безопасности Армении относительно ареста и признаний о причастности к контрабандному ввозу ПЗРК <Игла> экс-министра обороны Арцаха Самвела Бабаяна.

<Мы получаем информацию от адвоката, который опровергает эту информацию. И учитывая, какая у нас судебная система, мы склонны верить именно ему>, - заявил он. При этом политик добавил, что пока правоохранительные органы не предоставили дополнительной информации о деле Бабаяна, возглавляемый им блок будет считать арест экс-министра политическим преследованием.

Отметим, что 25 марта суд общей юрисдикции административных районов Центр и Норк- Мараш города Еревана удовлетворил ходатайство об избрании в отношении экс-министра обороны Нагорно-Карабахской Республики Самвела Бабаяна меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в рамках уголовного дела о контрабандном провозе в страну переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

По словам адвоката Бабаяна - Аветисa Калашянa, его подзащитному предъявлено обвинение по признакам ч.2 ст. 235 и п.1 ч.2 ст. 235.1 УК

РА (Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, контрабанда, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Калашян заявил, что предъявленное Бабаяну обвинение является необоснованным, а решение суда будет обжаловано. Генпрокуратура же заявила, что Бабаян признал свою причастность к попытке ввоза ПЗРК, однако не признал себя виновным.

Напомним, что 22 марта СНБ Армении сообщила о попытке ввоза в Армению через армяно-грузинскую границу ПЗРК <Игла>. В рамках возбужденного дела в тот же день был арестован экс-министр обороны Арцаха Самвел Бабаян. В пресс-службе СНБ заявили, что в рамках данного дела арестовано 3 человека, среди них и Бабаян. "В результате оперативно-розыскных мероприятий были получены достоверные данные о том, что лица занимающиеся доставкой и приобретением составляющих зенитно- ракетной системы действовали по указке и заказу Бабаяна", - подчеркнуто в сообщении. Меж тем, Министерство внутренних дел Грузии пока не подтверждает информацию армянской стороны о том, что через территорию этой страны была сделана попытка незаконного ввоза в РА ПЗРК "Игла"