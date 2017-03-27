Понедельник, 27 Марта 2017 12:33

АрмИнфо.Президент Армении Серж Саргсян призвал не проводить параллели между ОДКБ и НАТО, или другими военно- политическими организациями.

<Я не стал бы сравнивать, проводить параллели между организациями, потому что каждая организация при создании преследует свои цели, свои задачи и становление каждой организации происходит по-своему. Мы должны учесть тот путь, который прошли организации со стажем, ничего позорного нет в том, чтобы перенять положительный опыт. Я считаю, что цели и задачи, которые перед собой поставили государства при создании Договора, вполне достижимые и устраивают, я полагаю, всех членов ОДКБ. Поэтому я еще раз повторю - наша задача заключается в развитии ОДКБ, мы должны развиваться, чтобы другие попытались нас сравнивать с другими организациями>, - сказал Саргсян

Оценивая роль ОДКБ в борьбе с угрозой ИГИЛ, Саргсян выразил убеждение, что страны члены Организации могли бы более активно помогать Вооруженным силам России в выполнении этой большой и важной задачи. <Россия вносит очень большой вклад в эту борьбу, и мы, я еще раз повторю, должны нести какую-то часть и этой ответственности, и этих усилий. Тем более для Армении это важно еще и потому, что на Ближнем Востоке проживало огромное количество наших соотечественников, как известно, ИГ особенно жестоко действует против нацменьшинств, тем более, против христианских. От этого сильно пострадали мои братья и сестры, проживающие в Сирии и Ираке. Конечно, чем быстрее боевики ИГ будут уничтожены, тем лучше для всего человечества. Мы готовы и далее оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу, который очень сильно пострадал. Я думаю, что усилия, которые сейчас прикладывает Россия, Вооруженные силы РФ, увенчаются успехом>, - отметил глава Армении.

В то же время, отвечая на вопрос о том, предлагала ли Армения Владимиру Путину помощь ВВС РА, Саргсян, в частности, сказал: <Во

всяком случае, политическая поддержка всегда была. Думаю, в эфире говорить :>. Вместе с тем, президент Армении считает, что ОДКБ должно уделять большое внимание работе своих специалистов и полиции. <Чем дальше, тем больше раскрывается мир, раскрываются наши страны, многие страны устанавливают безвизовые отношения. Параллельно с этим мы должны увеличить возможности служб, которые обеспечивают нашу безопасность. Угроза, конечно, существует. Если бы не существовала, то ни в Лондоне, ни в Париже, ни в других местах не было бы террористических актов. Невозможно сейчас построить занавес, чтобы никто к нам не приехал и ничего не сделал. Нет другого метода для обеспечения безопасности, кроме как уделить большое внимание работе спецслужб, которые должны предотвращать теракты>, - выразил убеждение глава Армении.

Отвечая на вопрос о том, как он оценивает эффективность работы ОДКБ по борьбе с торговлей и транзитом наркотиков, Саргсян сказал, что проводимые ежегодно плановые мероприятия и операции приносят очень большую пользу: <Когда мы подводим итоги операций, там фигурируют солидные цифры, я считаю эту работу полезной. Конечно, эта угроза для Армении меньше, чем для других стран региона. Перемещение запрещенных товаров очень затруднено. Наши спецслужбы серьезно этим занимаются, мы ежегодно уничтожаем большое количество наркотических веществ, изъятых при попытке незаконного передвижения. Естественно, мы усиливаем наши границы, чтобы люди, которые занимаются контрабандой, понимали, что пройти через Армению очень сложно>.