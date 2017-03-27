Понедельник, 27 Марта 2017 12:30

АрмИнфо.Договор о коллективной безопасности не направлен против кого-либо - государства, которые подписали его, исходили из необходимости сплочения усилий для обеспечения безопасности в зоне ОДКБ, поэтому здесь речь не идет о частной выгоде. Об этом в интервью <Мир> заявил президент Армении Серж Саргсян.

<Речь идет о коллективной выгоде, которая получается совместными усилиями. Наш подход конкретно такой, и чем быстрее будет адаптация ОДКБ к современным реалиям, тем лучше будет для всех участников Договора о коллективной безопасности>, - отметил глава Армении.

Коснувшись угроз, стоящих перед Арменией Саргсян отметил, что в современном мире угрозы появляются в разных видах, угрозы безопасности очень разнообразны. <Конкретно для нас - это состояние, которое сложилось в нашем регионе. То есть желание Азербайджана силовым методом решить карабахский вопрос. Мы объявили им, и на самом деле есть гаранты безопасности населения Нагорного Карабаха, поэтому для нас первая угроза, первый вызов именно это>, - сказал армянский лидер.

В тоже время Саргсян констатировал, что Армения находится приблизительно в 400 километрах от зоны действий ИГ - это означает, что события, которые происходят на Ближнем Востоке, имеют непосредственное отношение к безопасности республики. <Если учесть, что в действия ИГ вовлечены многие граждане стран-членов СНГ, то рано или поздно в нашем регионе появятся люди, которые уже имеют военный опыт, у которых варварские методы и которые могут внести дополнительные сложности и в без этого хрупкую стабильность. Мы уже, к сожалению, наблюдаем по ту сторону соприкосновения арабскую речь и другие голоса. Нам кажется, что постепенно люди, которые ушли с Ближнего Востока, начинают быть вовлеченными в конфликты в нашем регионе. Это, конечно, очень и очень опасно. Есть много и других вызовов в современном мире, их не убавить, их очень и очень много>, - сказал президент Армении.

Коснувшись роли Армении в ОДКБ, Саргсян напомнил, что Армения является государством-учредителем ОДКБ, что по его убеждению, накладывает дополнительные обязательства на Ереван: <Мы свою роль видим в четком выполнении своих обязательств и установленных требований нашей организации. Потому что это является, по-моему, первым делом, которое должны делать все члены организации, которые хотят, чтобы она была сильной. Мир меняется. Только что мы говорили о террористической угрозе. 25 лет назад о ней, наверное, не думали, что она вообще появится и будет в таких масштабах. Поэтому наша организация должна адаптироваться, развиваться, мы за развитие организации. В прошлом году в Ереване на заседании Совета мы приняли стратегию коллективной безопасности до 2025 года. С самого начала нашего председательства это было для нас первейшей задачей, и мы смогли ее выполнить. В этой стратегии намечены основные ориентиры развития нашей организации по всем направлениям. Я думаю, и для Армении, и для других заинтересованных членов нашей организации важно развитие ОДКБ>.