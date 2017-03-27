Понедельник, 27 Марта 2017 11:37

АрмИнфо.Находящийся в Республике Арцах с рабочим визитом в рамках взаимодействия двух армянских государств, Президент РА, Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Серж Саргсян вместе с Президентом Республики Арцах Бако Саакяном, министрами обороны двух армянских республик и представителями высшего офицерского состава вооружённых сил сегодня на одном из находящихся на южном направлении учебных полигонов присутствовал на заключительном этапе полковых тактических учений - боевых стрельбах.

По завершении учений Президент Республики вручил поощрительные подарки проявившим активность в ходе учений офицерам и военнослужащим срочной службы и выступил перед войском с речью. Серж Саргсян, в частности, подчеркнул: <Наш народ за свою историю всегда имел трудности: его безопасность не была обеспечена, и сегодня, благодаря армянской армии, безопасность нашего народа находится в надёжных руках. Мы вместе с вами должны сделать всё, чтобы никто не пытался нарушить эту безопасность>. По его словам, за последние двадцать пять лет сформировалась и окрепла армянская армия. <Мы формировали вооружённые силы параллельно с боевыми действиями, но вместе с тем каждый день старались обрести новые навыки, старались быть более дисциплинированными, нанести противнику более тяжёлые удары. То же самое мы должны делать сейчас. Несмотря на то, что боеспособность нашего войска высока, но мы каждый день должны обретать новые знания, мы должны уметь максимально воспользоваться нашим вооружением, потому что вооружение само по себе - ничто. Вооружение становится оружием, когда офицер и солдат владеют этим оружием. Я уверен, дорогие солдаты, что вы каждый день становитесь всё крепче, становитесь более боеспособными, потому что, если бы так не было, опасность, обязательно превратится в реальность, опасность превратится в конфликт, опасность превратится в войну, а здесь, в этом регионе, сдерживаете войну вы. Будьте уверены, руководство Республики Армения, правительство продолжит всегда считать задачей номер один вооружение наших вооружённых сил>.