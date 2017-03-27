Понедельник, 27 Марта 2017 11:25

АрмИнфо.<Если правящая Республиканская партия, победит на предстоящих выборах, то исходя из расклада этого момента, в каком-либо статусе буду иметь свою роль в деле обеспечения безопасности нашего народа>. Об этом в Арцахе заявил президент Армении Серж Саргсян.

<Меня всегда спрашивают, что я буду делать после 2018 года. Я в течение своей жизни, в самом деле, никогда не планировал, где буду на следующем этапе. Всегда оказывался там, где был более полезен нашей безопасности. Я сейчас не знаю, какова будет политическая структура в 2018 году, но если правящая Республиканская партия, победит на предстоящих выборах, то исходя из расклада этого момента, в каком-либо статусе буду иметь свою роль в деле обеспечения безопасности нашего народа. Не знаю, какой это будет статус, но, точно, в каком-нибудь формате буду полезен. А сегодня у нас есть более важный вопрос. Мы должны понять, что 2 апреля - не игра, не конкурс скороговорок, мы должны понять, что 2 апреля мы выбираем не прыгунов по крышам, мы выбираем защитников права нашего народа на существование, мы выбираем тех, кто будет отдавать приказ о залпе, о наступлении и, при необходимости, об отступлении - выбираем тех, кто обладает достаточной внутренней силой, чтобы это сделать. Выбираем под чьим командованием эти парни завершат свою службу, следующие - будут служить, кто будет защищать право наших детей на безмятежную учёбу и закат наших старших. Понимаем мы это, или нет, но, приближаясь к избирательной урне, просто обязаны это понять>,- заявил он.

Отметим, что Серж Саргсян завершает свои полномочия на посту президента Армении в 2018 году. Ранее он заверил, что в случае принятия проекта по конституционным реформам после завершения своих полномочий не будет претендовать на посты премьера или спикера парламента.