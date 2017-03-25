Суббота, 25 Марта 2017 21:07

АрмИнфо. Блок Оганян-Раффи-Осканян обратился в Центризбирком с требованием анулировать регистрацию Республиканской партии на парламентских выборах в Армении.

Поводом для этого послужили аудиозаписи с беседой 114 директоров детсадов и школ республики с членами организации "Осведомленный гражданин", которые назвавшись по телефону представителями предвыборного штаба РПА узнали, что сотрудники и руководство учебных заведений агитируют за правящую партию,что запрещается Избирательным Кодексом. В РПА же на этот счет заявили, что ИК не запрещает людям заниматься агитацией вне рабочего времени.

Генеральная прокуратура изучает информацию, обнародованную организацией "Информированный гражданин"