Суббота, 25 Марта 2017 19:19

АрмИнфо. Экс-министр обороны Арцаха Самвел Бабаян признал свою причастность попытке ввоза в Армению ПЗРК "Игла". Как сообщает Генпрокуратура РА, свою причастность к попытке ввоза ПЗРК "Игла" признали и двое другие проходящие по делу лица.

Однако, согласно сообщению, они не признают себя виновными по данному делу. В отношении обвиняемых определена мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. Отметим, что Бабаян обвиняется в попытке незаконного ввоза в Армению ПЗРК "Игла".

Блок Оганян-Раффи-Осканян, теневым координатором которого является Бабаян, считает его арест политическим преследованием. А остальные политические силы не комментируют инцидент. Правящая Республиканская партия призвала не политизировать это дело.