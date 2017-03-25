Суббота, 25 Марта 2017 15:41

АрмИнфо.В Ереване, в здании Союза художников Армении, 24 марта открылась фотовыставка <Более тесный Союз>, посвященная 60-летию Римского договора.

На открытии выставки с приветственной речью выступил глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский, который отметил, что Римский договор - яркий пример того, как небольшая бумага может изменить весь ход истории. <Эти соглашения установили следующие принципы для всего европейского пути - мир, солидарность, процветание, равность, толерантность и законность. Эти принципы помогли переосмыслить и изменить всю концепцию Европейского союза>, - отметил дипломат. И в этом контексте он добавил, что сегодня Европа в лице Евросоюза является самым мирным, безопасным, щедрым местом по сравнению с другими государствами мира.

В свою очередь посол Италии в Армении Джованни Ричули отметил, что открывшаяся выставка свидетельство тех успехов, которых достигла Европа со дня подписания Римского договора. Он напомнил, что Европа в ходе всей своей истории противостояла тем или иным вызовам. <По сей день Европе благодаря единству удавалось успешно бороться с вызовами. Так было, поскольку все страны были убеждены, что европейская интеграция - это необходимость, исходящая из интересов всех. И этот подход соответствует реальности>, - отметил дипломат. По его словам, ни для кого не секрет, что Европа и сегодня стоит перед серьезными вызовами. Ричули убежден, что настало время для того, чтобы европейцы в свете новых вызовов продемонстрировали насколько они ценят еще большое тесное сотрудничество и сплочённость.

Отметим, что выставка организована делегацией Евросоюза в Армении и посольством Италии в Армении и продлится до 27 марта.

Римский договор - международный договор, подписанный в 1957 году ФРГ, Францией, Италией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом о ликвидации всех преград на пути свободного передвижения людей, товаров, услуг и капитала. Римский договор 1957 года стал документом, заложившим основу для Европейского экономического сообщества. Кроме того, 25 марта 1957 года теми же государствами был подписан ещё один Римский договор, заложивший основу функционирования Европейского сообщества по атомной энергии.

В современном виде Римский договор состоит из 6 частей (314 статей). В первой части установлены принципы функционирования Европейского сообщества; вторая часть регулирует вопросы гражданства; третья - определяет основные направления политики сообщества (напр. Европейский парламент, Совет министров Европейского союза, Европейская комиссия, Европейская счётная палата, Европейский социально-экономический комитет, Комитет регионов, Европейский инвестиционный банк); четвёртая часть регулирует вопросы ассоциации с другими странами и территориями; пятая часть определяет институты сообщества; шестая часть включает общие и заключительные положения. Последние изменения в Римский договор были внесены Лиссабонским договором (официальное название - <Лиссабонский договор о внесении изменений в Договор о Европейском союзе и Договор об учреждении Европейского сообщества>), который вступил в силу в 2009 году.