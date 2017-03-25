Суббота, 25 Марта 2017 15:35

АрмИнфо.Синоптики обещают потепление на 3-4 градуса в течение ближайших четырех дней.

Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, на территории республики с 25-27 и ночью 28-го марта ожидается погода без осадков, во второй половине дня 28-го и ночью 29-го в большинстве регионов, а также днем 29-го в марзе Сюник и Арцахе ожидаются осадки, в отдельных местах - усиление ветра до 15-20 м/с. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

В армянской столице температура воздуха с 25-27 марта также повысится на 3-4 градуса. С 25-27, ночью 28-го и днем 29-го марта ожидается погода без осадков, во второй половине дня 28-го и ночью 29-го ожидается дождь. 26-28 марта в дневные часы в Ереване ожидается до 16-18 градусов тепла, а 29-го марта 14-16 градусов выше нуля.