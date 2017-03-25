Суббота, 25 Марта 2017 12:08

АрмИнфо. Суд общей юрисдикции административных районов Кентрон и Норк-Мараш города Еревана удовлетворил ходатайство об избрании в отношении экс-министра обороны Нагорно-Карабахской Республики Самвела Бабаяна меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в рамках уголовного дела о контрабандном провозе в страну переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

Как сообщил армянский офис "Радио Свобода", по словам адвоката Бабаяна - Аветисa Калашянa, его подзащитному предъявлено обвинение по признакам ч.2 ст. 235 и п.1 ч.2 ст. 235.1 УК РА (Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, контрабанда, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Аветис Калашян заявил, что предъявленное Бабаяну обвинение является необоснованным, а решение суда будет обжаловано.

Напомним, что 22 марта СНБ Армении сообщила о попытке ввоза в Армению через армяно-грузинскую границу ПЗРК <Игла>. В рамках возбужденного дела в тот же день был арестован экс-министр обороны Арцаха Самвел Бабаян. В пресс-службе СНБ заявили, что в рамках данного дела арестовано 3 человека, среди них и Бабаян. "В результате оперативно-розыскных мероприятий были получены достоверные данные о том, что лица занимающиеся доставкой и приобретением составляющих зенитно- ракетной системы действовали по указке и заказу Бабаяна", - подчеркнуто в сообщении. Меж тем, Министерство внутренних дел Грузии пока не подтверждает информацию армянской стороны о том, что через территорию этой страны была сделана попытка незаконного ввоза в РА ПЗРК "Игла".