Суббота, 25 Марта 2017 12:07

АрмИнфо.Посольства Казахстана и Туркменистана в Армении организовали в армянской столице феерический концерт по случаю Навруз.

Казахские и туркменские певцы, студенты и школьники исполнили известные произведения армянских, казахских и туркменских композиторов. Гостям концерта было рассказано о происхождении праздника Навруз и традициях его празднования.

На мероприятии, прошедшем в концертном зале имени Арно Бабаджаняна присутствовали главы зарубежных дипломатических миссий, аккредитованных в Армении, армянские и иностранные дипломаты, чиновники, представители интеллигенции, СМИ.

По завершению концерта гостям была предоставлена возможность попробовать традиционные национальные блюда, которыми в дни Навруза угощают гостей. Гости отведали традиционный плов, шурпу, вареную баранину, кок-самсу, халису, сумаляк и множество других яств.

Национальный праздник весны Навруз или день весеннего равноденствия 21 марта празднуют в Казахстане, Туркменистане, Азербайджане, Турции, Иране, Пакистане, Афганистане, Кыргызстане, Узбекистане, в некоторых регионах России и даже в Индии. Навруз у народов этих стран знаменует приход по восточному календарю нового астрономического года. 30 сентября 2009 года Навруз был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, с этого времени 21 марта объявлено как Международный день Навруз. По древнему обычаю, до наступления Навруза люди должны убирать в домах и вокруг, рассчитаться с долгами. Традиционным ритуалом в Навруз является составление хафт сина и хафт шин-а. Хафт син состоит из семи элементов, названия которых начинаются с буквы С. На праздничных столах складываются круглые лепёшки из пшеницы, ячменя, проса, кукурузы, фасоли, гороха, чечевицы, риса, кунжута и бобов. В Новруз приготовляют кушанья из семи, преимущественно растительных, продуктов, наиболее известным праздничным блюдом является сумаляк - блюдо из пророщенных ростков пшеницы и халиса. В Казахстане праздничным блюдом является <наурыз коже> из семи ингредиентов. В Навруз праздничный стол обязательно должны украшать блюда, символизирующие возрождение и новую жизнь: проросшие зерна пшеницы, отварные яйца, бокал воды с живой рыбкой. Кроме того, на стол непременно подаются плов, шурпа, вареная баранина и кок-самса (пирожки с начинкой из молодой зелени).