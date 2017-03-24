Пятница, 24 Марта 2017 22:46

АрмИнфо.Главе делегации ЕС в Армении Петр Свитальский в преддверии предстоящих парламентских выборов выступил с посланием и дал шесть советов армянским избирателям.

«В целом ЕС хочет и ожидает, что предстоящие выборы будут качественно лучше, прозрачнее и демократичнее предыдущих. Но убежден, что важное место в этом процессе занимают избиратели, так как они имеют решающую роль в деле успешного проведения выборов. В этой связи, я призываю армянского избирателя идти на выборы и сделать свой выбор, доверять нововведенным технологиям, не поддаваться на соблазн избирательных взяток, не позволять себя запугать, сообщать о нарушениях и быть сторонником мирных процессов», - сказал дипломат.

В тоже время посол напомнил, что ЕС предоставило более 7 млн. евро для технологического обеспечения избирательных участков (установления видеокамер и внедрение систем по электронной идентификации избирателей). По его словам, данный шаг одно из свидетельств того, что ЕС придает важное значение успешному проведению этих выборов. Свитальский сообщил, что 25 марта еще раз будут опробованы системы по идентификации избирателей. «Мы надеемся, что всё пройдет успешно и эти средства позволят обеспечить наилучший уровень проведения избирательных процессов. Данные технологические нововведения должны внушить доверие армянскому избирателю», - сказал посол.

При этом европейский дипломат сообщил, что ЕС также предоставил несколько сотен тысяч евро для вовлечения местных наблюдателей в избирательные процессы. «И мы рады констатировать, что основные заинтересованные стороны прилагают все усилия для обеспечения присутствия местных избирателей на всех избирательных участках. Нам удалось обеспечить их участие на 97% избирательных участков. Наличие наблюдателей также должно стать стимулирующим фактором для повышения доверия избирателей к процессам», - сказал Свитальский.

Вместе с тем он подчеркнул, что Евросоюз и страны-партнеры внимательно следят за избирательными процессами в Армении, всеми сообщения о нарушениях и любыми проявлениями неподобающего поведения. Кроме того, по словам дипломата, Евросоюз и все заинтересованные стороны, в том числе и наблюдательские миссии Совета Европы, Европарламента, БДИПЧ/ОБСЕ предпримут все необходимые шаги для надлежащего реагирования на нарушения, особенно по части выноса из избирательных участков бюллетеней не проголосовавших лиц, тем самым исключив избирательные нарушения. «Как знаете, новый Избирательный кодекс предусматривает наказание за эти действия и при наличии несоответствий числа лиц, принявших участие в голосовании и количества бюллетеней в урнах, будет назначено расследование и проведены тщательные проверки», - сказал Свитальский.

На вопрос будут ли предприняты со стороны ЕС какие-либо шаги в случае, если всё же выборы не оправдают ожиданий, дипломат подчеркнул, что Евросоюз работает на основе положительного сценария. По его словам, Брюссель желает, чтобы после этих выборов демократическое развитие Армении поднялось на новую ступень. «Мы разрабатываем нашу программу дальнейшего содействия Армении с теми ожиданиями, что эти выборы откроют новый этап сотрудничества Армения - ЕС. Непосредственно после выборов, Европейский комиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан проведет обсуждения в Европарламенте о предстоящих рамках совместного содействия Армении до 2020 года. И не секрет, что если всё будет хорошо, то и новости для Армении будут хорошими. Следовательно, необходимо сделать всё для создания благоприятной атмосферы в последнюю предвыборную неделю, и конечно же, в день выборов. Но как я уже сказал, ели армянский избиратель прислушается к моим шести советам, то и результат будет прагматичным. Армения должна следить за целями ЕС», - резюмировал Свитальский.