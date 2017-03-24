Пятница, 24 Марта 2017 21:46

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Карен Карапетян 24 марта посетил ереванский офис армянской компании PicsArt, заниающуюся разработкой мобильных приложений.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе исполнительного органа, премьер ознакомился с деятельностью компании, а также с программами по развитию. Со-основатель компаниим Артавазд Меграбян и гендиректор Микаэл Варданян проинформировали, что в течение последних двух лет количество сотрудников PicsArt увеличилось в 2,5 раза и на сегодня в ереванском офисе трудятся более 350 сотрудников. Средний возраст сотрудников компании - 25 лет.

Карен Карапетян подчеркнул, что правительство придает огромную важность последовательному развитию сферы ИТ. Премьер выразил готовность обсудить любое предложение, направленное на цели развития.

Графический редактор PicsArt разработан в 2011 году армянской стартап-компанией, основанной Ованесом Авояном и Артаваздом Меграбяном. Успех пришел к PicsArt в 2013 году, когда бесплатное приложение появилось для iOS и Android. Уже в 2015 году Forbes опубликовал топ-50 стартапов 2015 года, в который вошли наиболее привлекательные для инвесторов компании. На пятое место американский деловой журнал поместил мобильное приложение армянских разработчиков PicsArt, оценив его в $250 млн. В 2015 году PicsArt получил инвестиции в размере $10 млн от американского венчурного фонда Sequoia Capital. Sequoia и прославился тем, что в свое время, в 1978 году вложил средства в Apple. Среди других удачных инвестиций Фонда

- финансирование стартапов, позже ставших крупными компаниями (Cisco, Google, Yahoo, PayPal, Youtube, LinkedIn, Dropbox, Airbnb, WhatsApp, Instagram).

Программа на сегодня доступна на 20 языках, скачало ее около 400 млн пользователей во всем мире. Наблюдатели называют PicsArt конкурентом Instagram. Приложение предоставляет широкие возможности для редактирования изображения, используя сотни инструментов, ранее доступных только в профессиональных программах. В нем есть также возможность делиться готовыми проектами как в самой социальной сети PicsArt с 90 млн пользователей, так и в других соцсетях. Главная же <изюминка> приложения, говорят создатели, в сотворчестве - в отличие от других фоторедакторов, PicsArt дает возможность редактировать изображения совместно с другими пользователями. Еще одно отличие - пользователи Picsart могут покупать дополнительные шрифты, фильтры и другие инструменты.