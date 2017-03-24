Пятница, 24 Марта 2017 21:41

АрмИнфо. 22 марта прошла торжественная церемония награждения финалистов одной из самых известных и востребованных профессиональных премий The World-Spirits Award. Легендарный армянский коньяк АРАРАТ получил золотые медали. Особое признание снискал АРАРАТ «Ани».

The World-Spirits Award – одна из самых престижных и ожидаемых премий в сфере премиального алкоголя. Уже более десяти лет ежегодно в конкурсе принимают участие сотни брендов из более чем 30 стран мира, но лишь самые достойные получают медали The World-Spirits Award.

За свою историю конкурс сумел заслужить внимание особо взыскательных ценителей вин и крепких алкогольных напитков, а также приобрести международный масштаб и обзавестись специальными традициями. В этом году местом проведения The World-Spirits Award стала Германия. Легендарный армянский коньяк АРАРАТ Ереванского Коньячного Завода был удостоен нескольких золотых медалей, при этом особое внимание получил утонченный АРАРАТ «Ани».

2017 год в целом - особенный для АРАРАТ «Ани», уникальный купаж, созданный в 1977 году, сегодня отмечает свой 40-летний юбилей.

Шестилетний АРАРАТ «Ани» открывает гамму марочных выдержанных коньяков АРАРАТ. Названный в честь столицы средневековой Армении, признанной соперницы могущественных Константинополя, Багдада и Каира, он отличается ярким характером, который проявляется в аромате солнечных цитрусов и насыщенном округлом вкусе с тонами сушеного инжира и сладкого миндаля.

Сочный и свежий купаж АРАРАТ «Ани» создан для тех, кто ценит искренние эмоции и наполняет жизнь яркими впечатлениями. Его композиция открывает новые грани коньяка и подчеркивает полноту момента, который хочется сохранить в памяти, что делает его идеальным аккомпанементом для романтических свиданий и теплых встреч со старыми друзьями.

В этом году АРАРАТ «Ани» продолжил приятную традицию побед и высоких наград легендарного армянского коньяка на международных конкурсах в мире. В частности, на ежегодном конкурсе SFIWSC вин и спиртных напитков в Сан-Франциско, в рамках которого в прошлом году золотую медаль получил десятилетний АРАРАТ «Ахтамар».

Наряду с широким призовым наследием новые награды также будут представлены в Музее АРАРАТ, на сегодняшний день в нем хранится уже более 140 золотых и серебряных медалей.