Пятница, 24 Марта 2017 21:38

АрмИнфо. Все споры и конфликты должны решаться мирным путем. Об этом 24 марта в Ереване на открытии выставки, посвященной 60-летию Римского договора, заявил журналистам глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский, комментируя задержание экс-министра обороны НКР Самвела Бабаяна в рамках дела о попытке незаконного ввоза в Армению из Грузии ПЗРК «Игла».

По его убеждению, в полномочиях правоохранительных органов Армении пресечение любых действий, направленных на нарушение общественного порядка. «Следовательно, на всех уровнях данного процесса необходимо обеспечить надлежащую степень прозрачности, чтобы правоохранительные органы сами осуществляли все необходимые меры по демонстрации максимальной прозрачности посредством предоставления всех имеющихся подозрений, особенно по части исключения политизации данного дела»,- отметил дипломат. В этом контексте подчеркнул также необходимость демонстрации верховенства закона во всех процессах.

В тоже время Свитальский заметил, что последние недели продемонстрировали, что у армянского народа очень глубоко внутри сидит понятие справедливости и он может анализировать ту или иную ситуацию и определять, насколько та или иная ситуация с судебно-правовой точки зрения соответствует справедливости. «Однако хочу еще раз подчеркнуть, что исключение или пресечение любых проявлений насилия или террора является приоритетным», - заключил посол.

Отметим, что 22 марта СНБ Армении сообщила о попытке ввоза в Армению через армяно-грузинскую границу ПЗРК «Игла». В рамках возбужденного дела в тот же день был арестован экс-министр обороны Арцаха Самвел Бабаян. В пресс-службе СНБ заявили, что в рамках данного дела арестовано 3 человека, среди них и Бабаян. "В результате оперативно-розыскных мероприятий были получены достоверные данные о том, что лица занимающиеся доставкой и приобретением составляющих зенитно-ракетной системы действовали по указке и заказу Бабаяна", - подчеркнуто в сообщении. Меж тем, Министерство внутренних дел Грузии пока не подтверждает информацию армянской стороны о том, что через территорию этой страны была сделана попытка незаконного ввоза в РА ПЗРК <Игла>.