Пятница, 24 Марта 2017 18:01

АрмИнфо. Арестованный на днях экс­министр обороны Арцаха Самвел Бабаян является политзаключенным. Об этом в беседе с журналистами заявил один из лидеров блока Оганян- Раффи-Осканян, экс-министр иностранных дел Армении Раффи Ованнисян.

По его словам, арест героя арцахской войны может повысить настроение Азербайджана. Ованнисян также заверил, что блок ОРО, чьим координатором является Бабаян, намерен до конца защитить его интересы. <Хотя он в нашей защите не нуждается>,_ отметил Ованнисян. По его словам, арест Бабаяна обусловлен стремлением властей запугать оппозицию.

При этом он заверил, что власти в различные периоды преследовали и его, и другого лидера блока ОРО, экс-министра обороны РА Сейрана Оганяна. <Мы просто об этом не говорили. Более того, уверен, что преследования в отношении Оганяна продолжаются и сейчас>,- заявил он, при этом добавив, что властям не удастся запугать представителей блока.

Он также подчеркнул, что блок ОРО намерен добиваться смены власти как путем выборов, так и поствыборных процессов. <Мы должны освободить Армению>,- заявил Ованнисян.

При этом он заявил, что предвыборная кампания проходит в неравных условиях, власти уже стали нарушать закон, поскольку опасаются победы оппозиции. <Но на этот раз мы пойдем до конца, поскольку мы объединились>,- отметил он.

Отвечая на вопрос о том, что после президентских выборов 2013 года он повел свой электорат к мемориалу жертв Геноцида армян, чтоб помолиться, Ованнисян заявил: <Тогда я этим шагом спас народ от кровопролития, и не сожалею об этом. Сейчас мы должны использовать все пути смены власти>.