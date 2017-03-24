Пятница, 24 Марта 2017 18:00

АрмИнфо. Хавбек сборной Армении и "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян получил награду "Лучший игрок Армении 2016".

Звание лучшего игрока в очередной раз было присуждено 28-летнему футболисту еще в декабре прошлого года, но прилететь для получения награды в Армению из-за насыщенного календаря у "МЮ" ему удалось только сейчас.

"С радостью получил награду "Лучший игрок Армении 2016". Спасибо всем моим поклонникам. Я буду продолжать делать все возможное, чтобы представлять Армению в мире", - написал Мхитарян в "Твиттере".

Мхитарян в числе других армянских легионеров готовится к отборочному матчу Чемпионата мира 2018 года по футболу между сборными Армении и Казахстана. Матч состоится 26 марта в 20:00 на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване.