Пятница, 24 Марта 2017 17:15

АрмИнфо. В Ереване подвели итоги трехлетней программы <Вызовы и возможности общественного диалога>, которая осуществлялась в Армении армянским офисом <Оксфам> и по финансированию ЕС.

Как заявила директор армянского офиса <Оксфам> Маргарита Акопян, основной целью программы являлось увеличение возможностей общественного сектора в процессе формирования политики, посредством диалога с правительством. По ее словам, программа включала в себя три сферы сельское хозяйство, здравоохранение и социальное обеспечение. "Основы для диалога между правительством и гражданским секретом поставлены и следующим этапом будет укрепление этого сотрудничества и продвижение вперед", - заявила она.

В свою очередь представитель армянского офиса <Оксфам> Лилит Читчян заметила, что был проведен мониторинг по 6 бюджетным программам - по две в каждой из упомянутых сфер. "Мониторинг сферы сельского хозяйства и сферы социального обеспечения уже завершен, а в сфере здравоохранения работа пока продолжается, что связано, в том числе и со сменой министра", - отметила она. При этом Читчян заметила, что все опубликованные организацией доклады вызывали общественный резонанс и реакцию у соответствующих структур. "Уверена, что озвученные проблемы продолжат находить огласку и в конечном итоге будут разрешены, поскольку их основная часть направлена на решение проблем самых бедных и ущемленных групп, о которых молчать просто нельзя", - заявила она.

Отметим, что <Оксфам> вместе с организациями-партнерами проводила мониторинг эффективного расходования бюджетных средств в трех сферах сельское хозяйства, здравоохранение и социальное обеспечение. В сфере сельского хозяйства были обнаружено, что программы по предоставлению консалтинговых услуг и субсидированию удобрений и горючего неэффективны, однако ответственное министерство не согласилось с этими оценками. Также были выявлены некоторые недостатки в программе <Социальное обслуживание одиноких престарелых в домашних условиях>, и ряд проблем в бюджетной программе <Амбулаторное обслуживание здоровья населения в Армении>.

Oxfam - независимая международная благотворительная организация, которая основана в Великобритании (Оксфорд) в 1942 г. Организация охватывает более 70-ти стран мира. В Армении программа была утверждена в марте 1993 года и поддерживает правительство РА в реализации приоритетов национального развития. Центр экономического развития и исследований (EDRC) является независимым исследовательским институтом, который был основан в 2001 году в Ереване, для реализации независимых исследований в области социального развития.