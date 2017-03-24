Пятница, 24 Марта 2017 17:03

АрмИнфо.Компания Gallup International Association провела второй этап опроса касательно рейтинга политических партий и блоков на предстоящих парламентских выборах. Результаты были презентованы 24 марта в Ереване директором армянского представительства компании Gallup International Association Арамом Навасардяном.

<Согласно опросу, если бы выборы прошили сегодня то, голоса распределились бы следующим образом: Республиканская партия Армении заручилась бы поддержкой 29,4% избирателей, меж тем до данным опроса за февраль эта цифра составляла 22.8%; Блок Царукяна набрал бы 28,2 % вместо прежних 26.4%, блок <Елк> - 6.1%, вместо 4.3%, АРФ <Дашнакцутюн>- 4,8%, вместо 3,9 %, партия Свободные демократы - 4,4%, вместо 3.4%, Армянское возрождение- 3,4%, вместо 2.7%, блок Армянский национальный конгресс - Армянская демократическая партия- 2,9%, вместо 2.6%, блок <Оганян-Раффи-Осканян>- 2,5%, вместо 1.8 % и Коммунистическая партия Армении -1,2% , вместо 1%. Примечательно, что 9.% отказался отвечать, за кого отдадут свои голоса, а еще 7,6 %

- затруднились ответить на вопрос. При этом Навасардян добавил, что при опросе не учитывался фактор рейтинговых (территориальных) списков.

По его словам, с согласно опросу 66,6% (59.9% по данным за февраль) опрошенных сообщили, что обязательно примут участие в предстоящих парламентских выборах, 26,1%, вместо прежних 25.7% посчитали свое участие в выборах возможным, 2,4%, вместо 4.3% - скорее не будут участвовать, 3,8% , вместо прежних 7.1% точно не намерены участвовать, а 1%, вместо 3% затруднились ответить.

Коснувшись личности нового премьера Армении Карена Карапетян, Навасардян отметил, что рейтинг премьера стабильно держится на одном и том же уровне, то есть в целом 81% респондентов положительно оценили деятельность нового премьера, 10% вместо прежних 9.9% - скорее отрицательно, 4,5% , вместо 3.8% -отрицательно, 4,8%, вместо5.1% - затруднились ответить. <Вместе с тем, 59,4%, вместо прежних 62.3% опрошенных положительно оценили деятельность нового правительства за последние 6 месяцев, 22,3%, вместо 19.8% - скорее отрицательно, 12,5% , вместо 9% - отрицательно, еще 5,9%, вместо 8.9% затруднились ответить. Примечательно, что как до начала предвыборной кампании, так и во время 82.2% опрошенных сказали, что хотели бы видеть Карена Карапетяна на посту премьера после парламентских выборов 2017 года, 6,9%, вместо 6.25% - скорее нет, 4,8, вместо 2.7% - нет и 5,4% , вместо 8.8 % затруднились ответить. На вопрос о том, что должно быть в числе приоритетов деятельности Карапетяна во время нахождения на посту премьера 72,9%, вместо прежних 66.9% опрошенных сказали - создание рабочих мест, 37,1%, вместо 42.6% - рост экономики, 25,9 %, вместо 28.9% - борьба с коррупцией, 21,3%, вместо 20%- здравоохранение, 22,5%, вместо 16.7% - образование, 6,2% , вместо 11.6 % - внешняя политика. Вместе с тем 62,2%, вместо прежних 64.5 % респондентов считают оправданным деятельно премьер за прошедшие 6 месяцев.

По словам директора Gallup, согласно данным опроса больше опрошенных встречали предвыборные кампании Блока Царукяна - 77.3%, на втором месте РПА - 65,7%, за ними следуют <Елк> - 25%, ОРО-19,1%, Армянское возрождение - 12,4%, АРФД- 12,4%, КПА - 9,4%, Свободные демократы -7,7%, АНК-НПА- 7,5% , а затруднились ответить 5,3%. Вместе с тем, 56,7% опрошенных принимали участие в предвыборной кампании РПА, 46% - блока Царкукяна, 14 % - <Елк>, 6,7%- Армянского возрождения, 5,3%- ОРО, 4,7% - АРФД, 3,3% -КПА, 2% - АНК-НПА, 2% - Свободных демократов.

Отметим, что второй этап опроса проводился по всей республике - 33% респондентов в Ереване и 67 % в 10 областях страны в период с 12-19 марта. Всего в опросе приняли участие 1145 человек, погрешность опроса +/- 3%.

Первый этап опроса проводился с 23 февраля по 2 марта. В нем приняли участие 1146 человек.