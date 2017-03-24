Пятница, 24 Марта 2017 17:02

АрмИнфо.Число сторонников интеграции Армении в ЕАЭС резко сократилось. Об этом 24 марта в Ереване на презентации опроса компании Gallup International Association касательно предстоящих парламентских выборов сообщил директор армянского представительства компании Gallup Арам Навасардян.

По его словам, если в прошлом году сторонников интеграции Армении в Евразийском экономическом союзе было более 60 %, то сегодня всего лишь 36.4% респондентов выступают за интеграцию в ЕАЭС. <Меж тем, существенно выросло число сторонников присоединения Армении к ЕС - 27,2%. Раньше это цифра не превышала 11 %. Вместе с тем, 21,7% опрошенных выступают за то, чтобы Армения не участвовала в каких либо союзах, еще 14,8 % затруднились ответить>, - сказал Навасардян.

Отметим, что второй этап опроса проводился по всей республике - 33% респондентов в Ереване и 67 % в 10 областях страны в период с 12-19 марта. Всего в опросе приняли участие 1145 человек, погрешность опроса +/- 3%.